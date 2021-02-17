«Металлург» обратится в дисциплинарный комитет КХЛ по матчу с «Трактором»

Три спорных момента связаны с действиями защитника Олега Евенко

После игры с «Трактором» магнитогорский «Металлург» готовит обращение в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. «Сталевары» собираются направить в СДК запрос по четырем эпизодом в матче. Об обращении ИА «Первое областное» рассказал спортивный директор «Магнитки» Сергей Гомоляко.



«Мы собираемся отправить эти моменты в СДК. У нас есть претензии по нескольким эпизодам», — рассказал ИА «Первое областное» спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

Три момента, которые магнитогорцы направят в СДК, связаны с действиями защитника «Трактора» Олега Евенко. В первом периоде игры хоккеист челябинцев дважды ударил в спину защитника «Металлурга» Егора Яковлева, причем второй удар случился, когда магнитогорский хоккеист уже лежал на льду. За это по ходу матча Олег Евенко получил по две минуты штрафа за толчок клюшкой и грубость.

Два эпизода также произошли с участием защитника челябинцев. В середине третьего периода Олег Евенко ударил нападающего «Металлурга» Денниса Расмуссена. В другом моменте от действий игрока обороны «Трактора» пострадал Егор Коробкин.

Еще один эпизод, по которому «Металлург» готовит обращение в СДК, произошел в середине первого периода с участием Артема Шварева и Михаила Пашнина. За него по ходу игры хоккеист челябинцев получил две минуты штрафа, а после свистка случилась потасовка.

Напомним, матч «Трактора» и «Металлурга» состоялся во вторник,16 февраля. Игра закончилась победой челябинцев в овертайме со счетом 4:3. Помимо обилия голов встреча запомнилась большим количеством удалений. Суммарно команды заработали 42 минуты штрафа.