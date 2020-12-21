Наши в сборных. Хоккеисты «Металлурга» и «Трактора» набрали очки на Кубке Первого канала

Южноуральские игроки были представлены во всех сборных — участницах турнира

Хоккеисты, представляющие «Металлург» и «Трактор», отличились на Кубке Первого канала по хоккею, который закончился в минувшее воскресенье, 20 декабря. Победителем второго этапа Евротура, как и прошедшего ранее кубка Карьялы, стала сборная России. За нее было заиграно пять южноуральских игроков — голкипер Иван Федотов из «Трактора», а также защитники Артем Минулин, Егор Яковлев и нападающий Андрей Чибисов из «Металлурга».



В первый день Кубка, 17 декабря, сборная России по буллитам обыграла Швецию 4:3, а уже в субботу, 19 декабря, вышла на лед ЦСКА Арены против команды из Чехии. Здесь также выделялись южноуральские игроки: голкипер Роман Вилл и форварды Лукаш Седлак и Андрей Нестрашил. Та встреча закончилась победой «Красной машины» — 4:1. Отметим, ассистентом в третьей шайбе стал Андрей Чибисов, а единственный гол чехов забил именно Лукаш Седлак. В другой игре столкнулись команды Финляндии и Швеции. Здесь «южноуральский десант» был представлен голкипером «Суоми» Юхо Олкинуорой, защитниками «Тре Крунур» Филипом Хольмом и Лоуренсом Пилутом, а также нападающими Понтусом Обергом и Деннисом Расмуссеном. Эта игра закончилась победой шведской сборной — 4:1, а Филип Хольм и Понтус Оберг выступили ассистентами во втором голе своей команды.

Заключительный день второго этапа Евротура начался с дневной встречи Чехии и Швеции, которая вновь подарила зрителям пять забитых голов, четыре из которых забили чехи. Соавтором одной из шайб этой сборной стал Андрей Нестрашил, а ассистентом в единственном голе шведов — Деннис Расмуссен. В последней игре турнира сошлись команды России и Финляндии. В итоге Юхо Олкинуора пропустил от «Красной машины» пять голов, а соавтором первого из них стал Егор Яковлев. Отметим, что единственную шайбу в составе финнов забил уже бывший нападающий «Металлурга» Харри Песонен.

По итогам соревнований сборная России, победившая во всех играх этапа, завоевала первое место. Следом расположились шведы, сборная Чехии увезла бронзовую награду, а команда Финляндии заняла последнее, четвертое место. В символической сборной турнира вновь не обошлось без представителей Челябинской области. Егор Яковлев, сделавший за турнир три результативные передачи, был признан его лучшим защитником. Итоги Кубка подвел главный тренер национальной команды Валерий Брагин. Наставник поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что команда выходила побеждать в каждом матче.

«У нас одна система, мы стараемся всегда играть с учетом и советских традиций, и современного подхода. Поздравляем всех с победой. Матчи Кубка Первого канала — настоящая спортивная война. И шведы, и чехи, и финны хотели выиграть, но мы были сильнее. На следующий этап Евротура поедут те игроки, которые не будут участвовать в матчах плей-офф КХЛ. С учетом происходящего в мире мы не знаем точно, состоится турнир в Чехии перед чемпионатом мира или нет. Пока в этом сезоне у нас было шесть матчей и шесть побед. Мы проверили огромное количество игроков. Непросто найти вратарей, которые добывают победы. Мы увидели, что Александр Самонов выиграл три матча, но конкуренция продолжается. Мы не меняем нашего подхода. У нас современная система скаутинга, проведена большая коллегиальная работа по мониторингу игроков»,— сказал Валерий Брагин.

Отметим, что сразу после турнира игроки сборных отправятся по своим командам. Хоккеисты «Магнитки» и «Трактора» тоже вернутся в свои клубы и продолжат участие в чемпионате КХЛ. Челябинцы уже во вторник, 22 декабря, в гостях сыграют против «Автомобилиста», а «Металлург» возобновит выступление на домашней арене в четверг, 24 декабря, где «сталевары» примут «Динамо» из Минска.