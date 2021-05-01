«Металлург» подтвердил уход трех легионеров

Также в команде останутся два защитника сборной России

Магнитогорский «Металлург» подтвердил непродление контрактов с тремя легионерами. Начиная с субботы, 1 мая, команду покинули нападающие Деннис Расмуссен и Андрей Нестрашил, а также защитник Филип Хольм. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Магнитки».



«Соглашения с Андреем Нестрашилом, Деннисом Расмуссеном и Филипом Хольмом пролонгированы не будут, а контракт с Николаем Кулеминым расторгнут по обоюдному соглашению сторон», — прокомментировали в пресс-службе «Металлурга».

Помимо этого магнитогорцы объявили о продлении контракта с Григорием Дроновым. Воспитанник «Металлурга» останется в команде еще на год. Также менеджмент «сталеваров» переподписал соглашение с Егором Яковлевым. Как объяснил директор «Магнитки» Сергей Ласкьков, в прошлый контракт лидера обороны были внесены изменения.

«По контракту с Яковлевым мы договорились о переподписании, пока на год. У него и был контракт на следующий год, но мы внесли правки, а для этого нужно было расторгнуть соглашение и заключить новое»,— сказал Сергей Ласьков.

Сейчас магнитогорцы работают над подписанием новых контрактов с целым рядом игроков. Это молодой голкипер Глеб Носов и три нападающих — Богдан Потехин, Николай Голдобин и Сергей Мозякин. Остальные хоккеисты «сталеваров» имеют действующие соглашения. Также в «Магнитке» подтвердили работу по потенциальным новичкам, но не уточнили имен.

Добавим, следить за переходами игроков в «Металлург», а также в «Трактор», читатели ИА «Первое областное» могут в нашей таблице. Она доступна по ссылке.