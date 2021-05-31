«Металлург» подписал двухлетний контракт с Никитой Коростелевым

Права на форварда магнитогорцы получили после обмена с ЦСКА

Магнитогорский «Металлург» заключил двухлетний контракт с форвардом Никитой Коростелевым. О подписании соглашения между клубом и игроком в понедельник, 31 мая, ИА «Первое областное» рассказали представители «сталеваров».

«Магнитогорский „Металлург“ заключил контракт с нападающим Никитой Коростелевым. Соглашение рассчитано на два года», — отметили в пресс-службе «Металлурга».

Напомним, ранее «Магнитка» получила права на нападающего после обмена с ЦСКА. В обратном направлении «сталевары» отдали денежную компенсацию.

Никита Коростелев является воспитанником школы «Белые Медведи». В 2011 году форвард перебрался в Северную Америку, где играл в Великой хоккейной лиге Торонто. Затем с 2013 года нападающий выступал за «Сарнию Стинг» и «Питерборо Питс» из хоккейной лиги Онтарио. В последнем сезоне за «Питерборо» Никита Коростелев набрал 75 очков.

По ходу сезона 2019—2020 игрок вернулся в Россию и начал играть за «Адмирал», а уже в следующем году перешел в ЦСКА, где за 35 матчей набрал 16 очков при показателе полезности «+5». Добавим, всего в КХЛ Никита Коростелев провел 58 матчей, забив 12 голов и отдав 12 результативных передач при 12,9% реализации бросков.