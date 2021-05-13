Состав «Металлурга» пополнил нападающий Никита Коростелев

Хоккеист перешел в магнитогорскую команду после обмена с ЦСКА

Очередным новичком в составе магнитогорского «Металлурга» стал форвард Никита Коростелев. Права на 24-летнего форварда достались «сталеварам» после обмена с московским ЦСКА. В обмен «армейцы» получили денежную компенсацию. О сделке между двумя клубами КХЛ ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе магнитогорской команды.

«„Металлург“ и ЦСКА произвели обмен. В обмен на денежную компенсацию магнитогорский „Металлург“ получил от ЦСКА спортивные права на форварда Никиту Коростелева. Никита Коростелев является воспитанником московской школы „Белые Медведи“»,— отметили представители «Металлурга».

В КХЛ Никита Коростелев играет с сезона 2019—2020, когда он стал игроком «Адмирала». До этого воспитанник школы «Белые Медведи» выступал в различных лигах Северной Америки. Прошлый сезон 24-летний форвард провел в ЦСКА и в 35 играж регулярного чемпионата набрал 16 очков при показателе полезности «+5». В Кубке Гагарина Никита Коростелев провел один матч и отличился одной заброшенной шайбой. Всего в КХЛ нападающий сыграл 58 игр, забив 12 шайб и отдав 12 голевых передач.