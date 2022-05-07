Хоккейный клуб «Трактор» подписал долгосрочный контракт с Антоном Бурдасовым

Соглашение рассчитано на три года

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт на три года с 30-летним нападающим, уроженцем Челябинска Антоном Бурдасовым. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе клуба.

«Возвращение Антона Бурдасова в Челябинск — это большая победа „Трактора“ на трансферном рынке. Челябинский клуб возвращает своего воспитанника в самом расцвете сил. Немаловажно то, что хоккеист подписал с клубом не краткосрочное соглашение, а контракт на 3 года»,— прокомментировал Первому областному информагентству хоккейный эксперт, экс-директор ХК «Трактор» Марк Винницкий.

За свою карьеру Антон Бурдасов играл в нескольких клубах, в том числе челябинских «Трактор» и «Белые медведи», питерском СКА, омском «Авангарде», московском ЦСКА и уфимском «Салавате Юлаеве».

Выступал за молодежную и национальную сборную России. Является чемпионом мира среди молодежи U20 2010/2011, бронзовым призером чемпионата России КХЛ 2011/2012 и обладателем Кубка Континента в составе «Трактора», обладателем Кубка Континента 2012/2013, обладателем Кубка Гагарина и серебряным призером чемпионата России 2014/2015 в составе СКА, а также бронзовым призером чемпионата КХЛ 2018/2019 в составе «Салавата Юлаева».

В Континентальной хоккейной лиге сыграл 475 матчей, забросил 105 шайб, сделал 101 передачу, набрал 356 минут штрафа и показатель полезности «+16».