«Катюша» будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею

Форум пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня

Вместо гимна России на мировом хоккейном форуме 2021 года, который пройдет в Латвии, будет звучать песня «Катюша». Об этом в пятницу, 5 февраля, пишет ТАСС.



«Песня „Катюша“ будет звучать вместо гимна РФ на чемпионате мира по хоккею»,— сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, ранее спортивный арбитражный суд (CAS) на два года отстранил Россию от крупных спортивных соревнований. Атлетам запрещено использовать флаг и гимн страны. Решение было связано с изменениями, внесенными в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, и будет действовать до 16 декабря 2022 года.

Отметим, чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был проходить не только в Латвии, но и в Беларуси, однако, 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) лишила последних права проведения мирового форума. Решение было объяснено неспособностью гарантировать безопасность участников турнира. Несколько дней назад международная федерация объявила, что спортивный форум будет проходить только в Латвии, мотивировав это минимизацией поездок команд.

Сам чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня. В настоящий момент неизвестно, будут ли допущены на трибуны болельщики.