Нейтральный флаг. Россию на два года отстранили от международных соревнований

Решение принято из-за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории

Спортивный арбитражный суд (CAS) на два года отстранил Россию от международных спортивных соревнований. Орган поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Причина отстранения — изменения, внесенные в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение было принято вечером в четверг, 17 декабря.



На крупные турниры вроде чемпионатов мира и Олимпийских игр Россия сможет поехать только под нейтральным флагом. Так уже было в 2018 году на играх в Пхенчхане. Также в ближайшие два года Россия не сможет принимать у себя международные турниры. При этом запрет не распространяется на матчи футбольного Евро-2020 и финала Лиги чемпионов.

«Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишено статуса соответствия. Также Россия должна заплатить WADA 1,27 миллиона долларов в счет погашения расходов WADA, понесенных организацией в ходе проверки подлинности данных Московской антидопинговой лаборатории»,— пишет sports.ru.

Отметим, что изначально WADA просило для России отстранение не на два, а на четыре года, но CAS сократил наказание. Добавим, оно вступает в силу немедленно и будет действовать до 16 декабря 2022 года.