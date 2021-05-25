Илья Самсонов не приедет на чемпионат мира по хоккею в Латвии

Воспитанника «Металлурга» не отпустили из «Вашингтона» по медицинским причинам

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» и воспитанник магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов не поможет сборной России по хоккею на чемпионате мира в Латвии. Несмотря на согласие самого хоккеиста помочь национальной команде, его не отпустили на мировой форум из клуба. Об этом ИА «Первое областное» во вторник, 25 мая, рассказали в пресс-службе Федерации хоккея России.



Напомним, Илья Самсонов стал доступен для сборной России после вылета «Вашингтона» из розыгрыша Кубка Стэнли. «Столичные» проиграли «Бостон Брюинз» в пяти матчах. Сразу после этого штаб сборной вызвал Илью Самсонова на чемпионат мира. Игрок дал согласие, однако оно не последовало от «Кэпиталз». Сообщается, что воспитанник «Металлурга» не приедет на чемпионат мира по медицинским показателям

«Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдет двухнедельный курс реабилитации в „Кэпиталз“»,— сообщили представители ФХР.

Также чемпионат мира из-за большого количества травм в «регулярке» НХЛ пропустит капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Другой вызванный в сборную России игрок «Кэпиталз», защитник Дмитрий Орлов, приедет на турнир. Он, а также нападающий Владимир Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» прибудут в расположение команды в среду, 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. На турнире сборная России сыграла три матча, одержав две победы и потерпев одно поражение. В стартовой встрече команда Валерия Брагина обыграла сборную Чехии, 4:3, затем разгромила Великобританию, 7:1, но уступила Словакии, 1:3.