Воспитанник «Металлурга» Илья Самсонов поможет сборной России на чемпионате мира

Хоккеист приедет в Латвию после вылета «Вашингтон Кэпиталс» из плей-офф НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталс» Илья Самсонов приедет в расположение сборной России на чемпионат мира по хоккею. Воспитанник «Металлурга» и уроженец Магнитогорска дал согласие на участие в турнире после вылета «Вашингтон Кэпиталс» из розыгрыша Кубка Стэнли.



В первом раунде плей-офф НХЛ команда из столицы США встречалась с «Бостон Брюинз». Судьба серии решилась в ночь на понедельник, 24 мая. К этому моменту «Вашингтон» проигрывал «Бостону» в серии со счетом 1:3, а чтобы остаться в плей-офф, «столичным» было необходимо одержать победу. Сделать этого «Кэпиталс» не смогли, проиграв матч со счетом 1: 3 и серию, 1:4 и завершив борьбу за Кубок Стэнли.

Сразу после матча два игрока «Вашингтона» дали согласие на участие в чемпионате мира по хоккею за сборную России. Это вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. О готовности хоккеистов приехать в расположение команды сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

«Вратарь „Вашингтона“ Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ. ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию»,— сообщили представители Федерации хоккея России.

Добавим, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не примет участие в мировом форуме в Латвии. Как сообщили в ФХР, нападающий пропустит турнир из-за травм, полученных в сезоне НХЛ. Напомним, еще один игрок «Кэпиталс» — форвард Евгений Кузнецов, не сможет помочь сборной России из-за дисквалификации.

Илья Самсонов защищал ворота «Вашингтона» в трех матчах серии против «Бостона». Голкипер не одержал ни одной победы, пропустив в общей сложности 10 шайб за 99 бросков, при 89,9% отраженных бросков.

Напомним, на проходящем в Латвии чемпионате мира сборная России провела две встречи. На старте турнира команда Валерия Брагина обыграла Чехию, 4: 3, а в следующей игре разгромила Великобританию, 7:1. Отметим, сейчас за национальную команду выступают четыре уроженца Челябинской области: защитник «Металлурга» Григорий Дронов, нападающий ЦСКА Максим Шалунов и форварды СКА Антон Бурдасов и Владислав Каменев.