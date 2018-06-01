/ Официально. Анвар Гатиятулин переходит в питерский СКА

Хоккейный наставник пошел на понижение в должности.

Информацию о переходе Анвара Гатиятулина в СКА официально подтвердили в питерском клубе. Тренер, завоевавший с челябинским «Трактором» бронзовые награды Кубка Гагарина, по завершении контракта решил продолжить карьеру в стане «армейцев». Гатиятулин займет место третьего тренера на «капитанском мостике».

Сформирован новый тренерский штаб СКА. Главным тренером команды назначен Илья Воробьев. Контракт заключен сроком на два года. Помощниками Ильи Петровича станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе хоккейного клуба СКА.

Напомним, ранее Анвар Гатиятулин вошел в тренерский штаб национальной сборной. С командой он выступил на Чемпионате мира в Дании. Тогда сборная не смогла завоевать медали.