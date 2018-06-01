Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.02 -0.57 72.58 +0.06
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Официально. Анвар Гатиятулин переходит в питерский СКА

Официально. Анвар Гатиятулин переходит в питерский СКА

Хоккейный наставник пошел на понижение в должности.
сегодня в 13:00
  |  Хоккей

Информацию о переходе Анвара Гатиятулина в СКА официально подтвердили в питерском клубе. Тренер, завоевавший с челябинским «Трактором» бронзовые награды Кубка Гагарина, по завершении контракта решил продолжить карьеру в стане «армейцев». Гатиятулин займет место третьего тренера на «капитанском мостике».

Сформирован новый тренерский штаб СКА. Главным тренером команды назначен Илья Воробьев. Контракт заключен сроком на два года. Помощниками Ильи Петровича станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе хоккейного клуба СКА.

Напомним, ранее Анвар Гатиятулин вошел в тренерский штаб национальной сборной. С командой он выступил на Чемпионате мира в Дании. Тогда сборная не смогла завоевать медали.

Хоккей
Бывший вице-президент «Трактора» оценил достижения Анвара Гатиятулина
02.05.2018
Бывший вице-президент «Трактора» оценил достижения Анвара Гатиятулина
Хоккей
Анвар Гатиятулин пока остается в «Тракторе»
20.04.2018
Анвар Гатиятулин пока остается в «Тракторе»
Хоккей
Эксперты прокомментировали слухи об уходе Анвара Гатиятулина
17.04.2018
Эксперты прокомментировали слухи об уходе Анвара Гатиятулина
Хоккей
Директор «Трактора» прокомментировал слухи об уходе Анвара Гатиятулина
17.04.2018
Директор «Трактора» прокомментировал слухи об уходе Анвара Гатиятулина
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
О северном ветре и мокром снеге в выходные предупредили южноуральцев
сегодня в 15:26
О северном ветре и мокром снеге в выходные предупредили южноуральцев
Происшествия
18-летний южноуралец сообщил о взрыве в «Арбате», чтобы отвадить родных от шопинга
сегодня в 15:21
18-летний южноуралец сообщил о взрыве в «Арбате», чтобы отвадить родных от шопинга
Общество
Геннадий Васьков попросил суд изменить ему меру пресечения и отпустить домой
сегодня в 14:39
Геннадий Васьков попросил суд изменить ему меру пресечения и отпустить домой
Происшествия
Двухлетняя девочка погибла в Карталах, подавившись орехом
сегодня в 14:29
Двухлетняя девочка погибла в Карталах, подавившись орехом
Общество
Магнитогорский полицейский вынес из горящего дома пенсионерку
сегодня в 13:31
Магнитогорский полицейский вынес из горящего дома пенсионерку
Общество
За билет в трамваях и троллейбусах действительно просят 20 рублей
сегодня в 13:08
За билет в трамваях и троллейбусах действительно просят 20 рублей
Хоккей
Официально. Анвар Гатиятулин переходит в питерский СКА
сегодня в 13:00
Официально. Анвар Гатиятулин переходит в питерский СКА
Общество
Депутат Госдумы остановил «разграбление» озера Сугояк
сегодня в 12:44
Депутат Госдумы остановил «разграбление» озера Сугояк
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6