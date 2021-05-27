Евгений Малкин вышел на чистое второе место по очкам в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли

Воспитанник «Металлурга» отдал две голевые передачи, но не спас «Пингвинов» от вылета из плей-офф

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое второе место по результативным баллам в истории «Питтсбурга» в плей-офф. Воспитанник магнитогорского «Металлурга» набрал два очка в шестом матче серии против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся в ночь на четверг, 27 мая, по южноуральскому времени.

В активе российского форварда — две голевые передачи, которые Евгений Малкин оформил в середине первого и начале второго периодов. Оба раза ассисты магнитогорца помогли «Питтсбургу» выйти вперед. Сначала в большинстве с паса россиянина отличился Джейк Генцел.

Второй голевой пас Евгений Малкин отдал уже при равенстве в счете, 2:2. На этот раз гол на свой счет записал Джейсон Цукер, который оказался расторопнее всех на пятачке «Айлендерс» и вновь вывел «Пингвинов» вперед.

Благодаря двум ассистентским баллам Евгений Малкин в игре против «Айлендерс» довел число набранных в плей-офф очков до 174 баллов и вышел на чистое второе место в истории «Питтсбурга» по этому показателю в плей-офф. Однако результативные действия россиянина не спасли «Пингвинов» от поражения. После третьей шайбы «Питтсбурга» ньюйоркцы отличились еще три раза, сделав счет 5:3 в свою пользу. В итоге «Пингвинз» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли. Добавим, команда Евгения Малкина не может пройти первый раунд плей-офф третий год подряд.