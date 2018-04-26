/ «Эта бронза для нас как золото»

Директор ХК «Трактор» Иван Сеничев - о прошедшем сезоне и бюджете клуба

Сезон регулярного Чемпионата челябинский «Трактор» завершил на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. В плей-офф Кубка Гагарина подопечные Анвара Гатиятулина одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком», а затем - в напряженном противостоянии - над «Салаватом Юлаевым». Челябинская команда вышла в финал Восточной конференции, где состязалась с казанским «Ак Барсом». Казанцы одерживали одну победу за другой, причем в трех матчах подряд - с перевесом в одну шайбу. Первая игра в Татарстане завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Во втором матче «черно-белые» уступили со счетом 3:4. Исход третьей встречи решился в овертайме - 1:2 в пользу казанцев. Затем был проигрыш в гостевом матче со счетом 1:3 и как результат - поражение челябинцев в серии 0:4. Директор хоккейного клуба Иван Сеничев - об итогах игр и вопросах финансирования «Трактора».

По результатам в текущем сезоне уже приняли какие-то решения?

Выводы непременно сделаем. Мы же как на беговой дорожке: остановился - сполз назад и вылетел.

То есть клуб остановился?

Нет, я говорю о том, что нужно все время бежать. Вот вам и вывод - мы должны все время бежать. И чтобы оставаться при своем прежнем результате, тоже нужно бежать. Если чуть сбавил обороты - тебя выносит далеко назад. То, чего мы достигли, бронза эта - она для нас как золото. В чем-то нам повезло - элемент удачи никто не исключает, но мы к этой удаче шли последние два года, а она складывается из мелочей. Наша команда - действительно команда, начиная с игроков, врачей, массажистов, менеджеров, тренерского штаба, и заканчивая структурой клуба - это маркетинг, который собирает болельщиков, и мы в результате на втором месте по посещаемости!

Важнее выиграть или собрать трибуны?

Мы в любом случае стараемся показать людям шоу, делаем элемент праздника - приди на хоккей! Не все в том же НХЛ Кубки берут, но стадионы там заполнены под завязку, потому что люди, приходя к нам, должны отдыхать и получать удовольствие. Когда команда проиграет, никто не обвинит, если она бьется, борется до последнего - все это оценят. Люди сюда идут для удовольствия, и мы стараемся им его дать. Как итог - в этом сезоне по посещаемости арены мы вторые в Лиге, после СКА.

Вы много говорите про удачу, то есть это половина успеха, а мастерство лишь вторая?

Мы к этому успеху шли, а не сидели и ждали.Удача, она сопутствует смелым. Еще и еще раз подчеркну, медали выиграл клуб. У нас нет отдельных гениальных персоналий. Успех сложился из многих составляющих, начиная от системы финансирования клуба, подбора игроков, тех, кто тренировал, лечил и ставил на ноги ребят, сервисменов, ну и конечно, самих хоккеистов. Это коллективный труд и коллективная победа. Ребята в «Тракторе» собрались как одна семья, это настоящая команда, где один за всех и все за одного. Кто-то один ошибся - его обязательно поддержат. Кто-то, как Пол Щехура, например, весь Чемпионат тащил на себе, отдал все силы; кто-то, как Рихард Гюнге, был в тени, а в плей-офф выложился и вытянул.

Львиная доля успеха этого года - наши вратари; конечно, вся команда старалась, но вратари большие молодцы. При этом у нас не такая длинная скамейка игроков. В последнем матче с «Ак Барсом» у нас не было трех центральных нападающих, играли молодыми хоккеистами, некоторые в игре такого уровня принимали участие впервые в жизни. Ребята, считаю, выложились на 100%, поэтому и говорю, что бронза для нас как золото. Да, для кого-то бронза в сезоне может быть проигрышем, поражением и такой результат является неудачей, а для нас же - это достижение, потому что для победы мы отдали всё и даже больше. И все это понимали: когда мы проиграли, теперь уже действующему чемпиону-обладателю Кубка Гагарина четвертую игру, весь зал стоя аплодировал - болельщики видят, что мы выложились по полной. Этот Чемпионат для нас удачно сложился: две бронзы - и по молодежной лиге, и по основной команде, и вошли в топ-4. У нас были взлеты и падения, особенно в начале Чемпионата, когда над «Трактором» многие даже посмеивались, вспоминая проигрыши из-за бесчисленных удалений за нарушения численного состава, а здесь работали и работали над ошибками и добились такого итога.

Значит, состав не будете менять?

Будем, как это происходит везде. Свежая кровь важна команде. Но наша задача сейчас - сохранить состав на 70-80%, по некоторым персоналиям пока еще идут переговоры: после успешного Чемпионата тренеры и игроки со своими агентами ищут возможность значительного увеличения оплаты, а у нас бюджет, к сожалению, не меняется в большую сторону, так что приходится вписываться в существующие реалии.

По итогам этого года будете просить у спонсоров больший бюджет?

Будем, конечно (смеется). Но опять же, скорей всего у тех, кто и сейчас поддерживает клуб. Новых крутых спонсоров в Челябинске нет. Спасибо металлургам, они откликаются. Но такого генерального спонсора, как у ближайших соседей из Магнитки, Авто и Уфы здесь нет. Вот и пока мы с вами разговаривали, сообщений о том, что в Челябинской области нашли нефть или газ тоже не поступало. Так что бюджет, по хоккейным меркам не великий, но зато более-менее стабильный. У нас нет и не было задолженностей перед кем-либо. Президент клуба (губернатор Челябинской области Борис Дубровский - «Ъ-Южный Урал») контролирует и очень сильно помогает. Ребята чувствуют его поддержку. На награждении сами подходили и благодарили его за это.

Без дополнительных бюджетов фанаты «Трактора» не смогут рассчитывать на серебро или золото в следующем году?

После хорошего результата, как я уже сказал, запросы у проявивших себя в сезоне значительно растут. Но если бюджет не меняется, то это значит, что нужно на чем-то экономить, а в наших реалиях делать это очень непросто. Но у нас есть фарм-клуб, у нас есть молодежка. Кто-то уйдет, и на их место будет приходить молодежь - сначала 4-5 звено, потом дальше, но это же наши выращенные спортсмены. Для этого клубная вертикаль и содержит свою Школу, «Челмет» и «Белых Медведей». Вообще надо сказать, сколько ни читаю в прессе разных мнений журналистов и особенно “диванных аналитиков”, то из года в год одно и то же: все плохо, все очень нехорошо. Вот еще совсем немного и клуб развалится. Но почему-то это все не происходит. Тут появляются все новые и новые звездочки и новые результаты. И так все 70 лет в его истории.

Хорошо. Но вернемся к вопросу формирования состава.

Сейчас уже костяк команды сформирован, никаких особых потрясений не будет. Тех, кто уйдет, мы своей молодежью заменим, а также хорошими опытными игроками из других клубов, как, например, произошло в прошлом году с приходом Полыгалова, Никитина или Бэйлена. У нас уходит Францоуз, это действительно ощутимая потеря для клуба, но будем работать и брать другого хорошего вратаря. Демченко очень дельный парень, но вспоминаю ситуацию, когда Гарнетт буквально на последней игре предсезонки на турнире Ромазана потянул пах и все - до зимы мы основного вратаря не видели. Это плохо. Поэтому схема с двумя хорошими вратарями на случай такого форс-мажора - это наш случай. Из плюсов: мы прекратили чехарду с просмотровыми контрактами - уже второй год их у нас нет. Ушел от нас в этом году лишь Кирилл Кольцов, и летом был Брюле, которого поменяли потом на Гюнге (оба не подошли главным тренерам и прошел обмен между клубами) - вот единственные были изменения. Будем точечно работать, экономить бюджет, а на сборы с первой командой традиционно подключаем много молодых ребят.

Как вариант на замену?

Они пройдут полноценную предсезонку, тренер берет их “на карандаш”, так они появляются в составе «Трактора». К середине мая мы должны быть на 90% укомплектованы, до июля у ребят отпуск, потом обследования, сборы в Финляндии, два предсезонных турнира и 2 сентября стартуем в 11-м чемпионате КХЛ.

Вы сказали про экономию. Нет ли планов сокращения бюджета?

Такие опасения всегда есть. Любому руководителю хотелось бы больше, но меньше уже никак нельзя.

Источник: kommersant.ru

