Ещё девять игроков «Металлурга» и «Трактора» вызваны в свои сборные на Кубок Первого канала

Больше всего южноуральских хоккеистов представлено в сборной России.

Четыре игрока из магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» будут защищать честь сборной России на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Кроме того, в заявке национальной команды — ещё четыре уроженца Челябинской области, играющие за другие клубы КХЛ. Состав сборной России на турнир в понедельник, 7 декабря, объявила национальная федерация хоккея.



Так, в форме с двуглавым орлом на лёд в Москве выйдут три хоккеиста из «Металлурга»: защитники Егор Яковлев и Артём Минулин, а также нападающий Андрей Чибисов. «Трактор» в составе сборной России представит один игрок — голкипер Иван Федотов. Помимо прочего, в команду приглашены Антон Бурдасов, Виктор Антипин и Владислав Каменев из СКА и Денис Зернов из «Авангарда». Все они — уроженцы Челябинской области.





«В команду вызваны три вратаря и пять пятёрок, каждый из игроков получит шанс проявить себя. В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами — четыре хоккеиста в составе — 2000 года рождения. Самый опытный игрок — Вадим Шипачёв, он будет назначен капитаном команды. К сожалению, мы недосчитались нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но вызванные хоккеисты и система нашей игры должны в полной мере компенсировать эти потери»,— прокомментировал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

Ещё одна сборная Кубка Первого канала, в которой заявлены игроки «сталеваров» и «чёрно-белых», — команда Швеции. Здесь перевес по хоккеистам в пользу «Трактора», из состава челябинцев вызвано сразу три игрока — нападающие Понтус Оберг и Якоб Берглунд, а также защитник Лоуренс Пилут. «Металлург» представлен в заявке форвардом Деннисом Расмуссеном и игроком обороны Филипом Хольмом.





Ранее, 7 декабря, был опубликован состав сборной Финляндии. «Суоми» на московском турнире представят два игрока «Металлурга» — вратарь Юхо Олкинуора и нападающий Харри Песонен.





Ещё одна сборная — участница Евротура — команда Чехии пока не назвала свой состав. Добавим, на текущий момент в общей сложности в национальные команды вызвано семь хоккеистов из «Металлурга» и четыре — из «Трактора».

Кубок Первого канала пройдёт с 17 по 20 декабря в Москве. В первый день турнира сборная России в 21:30 по челябинскому времени сыграет с командой Швеции, затем 19 декабря в 17:30 национальную команду ждёт игра против Чехии, а 20 декабря россияне скрестят клюшки с финнами. Эта игра начнётся в 17:30.