Два игрока «Металлурга» вызваны в состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала

В заявку «Суоми» попали Юхо Олкинуора и Харри Песонен.

Вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора и нападающий магнитогорцев Харри Песонен вызваны в состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала. Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Состав «Суоми» на российский этап Евротура опубликовали представители федерации хоккея Финляндии.



Игроки магнитогорской команды стали не единственными участниками КХЛ в своей сборной. Всего, как сообщили в пресс-службе федерации хоккея Финляндии, их 18. При этом отметим, что Юхо Олкинуора стал единственным из трёх вратарей в заявке, который играет в КХЛ.

«Сезон для национальных сборных продолжится на следующей неделе, впереди — второй этап Еврохоккейтура. Кубок Первого канала пройдет 17—20 декабря 2020 года в Москве. В состав „Львов“ входят 18 хоккеистов КХЛ, семь игроков из Шведской лиги и трое из Swiss Main Series»,— подчеркнули представители финской федерации хоккея.

Юхо Олкинуора и Харри Песонен стали игроками магнитогорского «Металлурга» в прошедшее межсезонье, подписав контракты на два года. На счету нападающего 31 игра за «сталеваров» и 14 набранных очков при показателе полезности «0». В свою очередь Юхо Олкинуора провёл за «Магнитку» 18 матчей, в 10 из которых одержал победы при проценте отражённых бросков 93,9% и коэффициенте надёжности 1,81.

Напомним, в понедельник, 7 декабря, «Металлург» в Уфе сыграет против «Салавата Юлаева». Встречу в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной».