Челябинскому «Политехнику» вручили rубок Студенческой хоккейной лиги

Награждение команды прошло в ЮУрГУ

В Челябинске наградили хоккеистов команды «Политехник», ставших чемпионами Студенческой хоккейной лиги. Чествование спортсменов, представляющих ЮУрГУ, прошло во время заседания ученого совета вуза. Кубок победителей команде вручил ректор Александр Шестаков.



Во время поздравления хоккеистов руководитель университета отметил высокую значимость развития студенческого спорта в ЮУрГУ и роль «Политехника», который существует уже 72 года и является старейшей вузовской командой страны.

«Победа в чемпионате Студенческой хоккейной лиги стала очень важной вехой в развитии клуба, ведь команда Южно-Уральского государственного университета трижды становилась бронзовым призером и на протяжении нескольких лет шла к этой награде. Президент ЮУрГУ Герман Вяткин отметил, что за такую долгую историю существования команды она прошла через многое, но университет всегда старался поддерживать инициативы студентов и помогал даже в самые трудные времена»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Напомним, чемпионство СХЛ «Политехник» завоевал в Челябинске, где с 16 по 17 апреля проходил «Финал четырех» лиги. В финале представители ЮУрГУ переиграли «Металлург-Университет» из Новокузнецка. Бронзовые награды достались команде «ННГУ-ФКС» из Нижнего Новгорода.