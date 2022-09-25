Сегодня, 25 сентября, челябинский хоккейный клуб «Белые медведи» провели первый гостевой поединок МХЛ сезона-2022/2023. В Тольятти южноуральцы выиграли у «Ладьи» со счетом 3:0 и вышли на третье место в конференции «Восток». В семи стартовых поединках «черно-белые» одержали шесть побед, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В стартовом периоде «черно-белые» отличились первыми. Уже на 7-й минуте встречи Александр Полушкин оказался самым расторопным при добивании. В следующем игровом отрезке подопечные Марата Аскарова удвоили показанный результат. Леонид Кулишов отличился похожей заброшенной шайбой на 35-й минуте, играя в большинстве. Поддержал ударный темп Медведей Алексей Рыкманов ― форвард с ближней дистанции нанес точный бросок.
После заключительного перерыва хозяевам едва не удалось забить гол-престижа, но после просмотра момента судьи не засчитали гол, так как шайба была заброшена рукой.
«Мы победили, но над содержанием игры нужно работать. Тем не менее, парни сегодня одолели соперника, ребята старались. Здорово сыграли в меньшинстве, выстояли. Однако если говорить про большинство, то здесь нужно подтягиваться. Хотел бы отметить Виктора Головлева — наш голкипер сегодня сыграл на «ноль», — дал комментарий после матча наставник «Белых медведей» Марат Аскаров.
Следующий матч челябинцы проведут в Орске против 27 сентября с клубом «Сарматы».
В стартовом периоде «черно-белые» отличились первыми. Уже на 7-й минуте встречи Александр Полушкин оказался самым расторопным при добивании. В следующем игровом отрезке подопечные Марата Аскарова удвоили показанный результат. Леонид Кулишов отличился похожей заброшенной шайбой на 35-й минуте, играя в большинстве. Поддержал ударный темп Медведей Алексей Рыкманов ― форвард с ближней дистанции нанес точный бросок.
После заключительного перерыва хозяевам едва не удалось забить гол-престижа, но после просмотра момента судьи не засчитали гол, так как шайба была заброшена рукой.
«Мы победили, но над содержанием игры нужно работать. Тем не менее, парни сегодня одолели соперника, ребята старались. Здорово сыграли в меньшинстве, выстояли. Однако если говорить про большинство, то здесь нужно подтягиваться. Хотел бы отметить Виктора Головлева — наш голкипер сегодня сыграл на «ноль», — дал комментарий после матча наставник «Белых медведей» Марат Аскаров.
Следующий матч челябинцы проведут в Орске против 27 сентября с клубом «Сарматы».