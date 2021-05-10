Челябинские хоккеисты завоевали «Кубок чемпионов» на турнире в Сочи

В решающем матче в рамках Ночной хоккейной лиги «Центурион» обыграл соперников из Казани

Челябинский хоккейный клуб «Центурион» в финальном матче Ночной хоккейной лиги обыграл команду из Казани и завоевал «Кубок чемпионов». Турнир среди любительских команд прошел в Сочи. Подробнее рассказали в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Решающий матч между «Центурионом» и «Казанскими драконами», прошедший накануне, завершился со счетом 5:2 в пользу челябинских спортсменов. Как признался Евгений Перовский, оформивший хет-трик в финальной игре, все матчи, прошедшие в рамках Ночной хоккейной лиги, были довольно сложными.

«На этом турнире проходных матчей не было вообще, все бились „кость в кость“. И мы его выиграли. Отстоять звание чемпионов будет гораздо тяжелее. Мы на каждую игру настраивались, ни одну команду не принимали. Мы очень счастливы!»— рассказал Евгений Перовский.

Отметим, это уже вторая победа команды «Центурион» в рамках Ночной хоккейной лиги. В 2012 году челябинские хоккеисты забрали не только кубок, но и получили главный приз — грант на строительство ледовой арены, благодаря чему в 2014 году у спортивной школы «Трактор» появился второй хоккейный корт.

С 11 мая за кубок в Лиге Мечты и Лиге Надежды в рамках турнира будут сражаться две разновозрастные команды из Магнитогорска «Стальные топоры». Ранее хоккеисты дважды становились призерами Ночной хоккейной лиги, но в этом году намерены получить высшие награды.