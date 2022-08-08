В Озерске разработали первого российского робота‑сварщика

В серийное производство новинка пойдет к концу следующего года

Конструкторы из города Озерска Челябинской области разработали первого в России робота-сварщика. В будущем это устройство станет основой для целой линейки промышленных роботов, которые смогут заменить ушедшие с отечественного рынка бренды. Об особенностях новинки ИА «Первое областное» рассказал один из создателей машины — эксперт отраслевого центра компетенций «Мехатроника» Салават Юсупов.

«Робот РС-1 представляет собой механический манипулятор, какие применяются, например, на автосборочных конвейерах. Это аналог человеческой руки, способный выполнять самые разные операции. Мы решили начать с робота-сварщика, потому что именно такие машины сейчас особенно нужны в Озерске, на предприятиях объединения „Маяк“. Но вообще это может быть и робот-покрасчик, и робот-погрузчик и т. д. Все зависит от того, какое оборудование на него установить», — рассказал Салават Юсупов.

Разработка робота началась два года назад, причем изначально он задумывался как конкурент эталонным промышленным роботам Kuka (Германия) и Fanuc (Япония). Однако после ухода этих производителей с российского рынка и прекращения сервисной поддержки проданных в Россию изделий озерчане переключились на задачи импортозамещения.

По словам Салавата Юсупова, уже есть предзаказы на изготовление 20 роботов для предприятий «Росатома», хотя машина существует пока только в виде выставочного образца.

«В декабре 2022 года мы планируем представить предсерийный образец, а с конца следующего — пойти в серию. Производство будет развернуто на базе ПО „Маяк“», — уточнил собеседник агентства.

Салават Юсупов отметил, что производство комплектующих для новинки на 80% локализовано в Озерске.

«Из импортных компонентов у нас двигатели, редукторы и электроника. Но уже предсерийный образец будет работать на отечественном процессоре „Байкал“, а к середине следующего года планируется освоить производство собственных редукторов. Кроме того, прорабатывается вопрос о разработке собственных двигателей. Так что в будущем наш робот будет на 100% собираться из отечественных деталей», — подчеркнул собеседник.

Среди конкурентных преимуществ озерской разработки Салават Юсупов назвал низкую цену (2,4 млн рублей против 10—11 млн рублей за аналогичного робота марки Fanuc), доступное сервисное обслуживание и простоту работы с устройством.

«Мы поставили перед собой задачу, чтобы робота мог освоить кто угодно — начиная с простого сварщика. Разработанный нами интерфейс позволяет научиться программировать робота всего за пару дней. Для сравнения: обучение работе на роботе Famuc занимает две недели», — отметил Салават Юсупов.

На первом этапе промышленных роботов озерского производства будут поставлять на предприятия «Росатома». Затем планируется вывести их на внешний рынок.

Это далеко не первый робот, разработанный в Челябинской области. Так, в начале этого года «Роскосмос» представил прототип робота для работы в открытом космосе, которого придумали инженеры магнитогорского НПО «Андроидная техника».