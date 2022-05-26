В Челябинской области выпустили первый в России аппарат для липосакции

Единственное зарегистрированное Росздравнадзором отечественное устройство разработали в Миассе

В Миассе наладили выпуск первого отечественного аппарата для липосакции «Силуэт». Новый импортозамещающий продукт уже зарегистрировали в Росздравнадзоре, он стал единственной отечественной разработкой в этой области, сообщили создатели продукта.

Изделие производит ПО «Асептические медицинские системы» − «Миасский завод медоборудования» совместно с партнером предприятия — челябинской компанией «Дельта».

Аппарат «Силуэт» прошел технические, токсикологические и клинические испытания и регистрацию в Росздравнадзоре.

«Аппарат для липосакции − это партнёрское изделие. Мы вместе с заказчиком его сделали, испытали, протестировали в клинике, получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Особенностью дальнейшего взаимодействия с заказчиком является то, что мы сами прибор не продаем. Эксклюзивное право на продажу изделия имеет предприятие „Дельта“. Заказчику уже отправлена первая серийная партия изделий», — рассказал гендиректор ООО «МЗМО» Виктор Гринь.

Аппарат предназначен для хирургического удаления подкожного жира из организма пациента и эстетической коррекции фигуры методом вибрационной липосакции. Его применяют в больницах, клиниках, косметических центрах и других медицинских организациях.

На сегодняшний день, по данным «МЗМО», в Росздравнадзоре зарегистрировано всего 10 аппаратов для проведения липосакции производства США, Израиля, Германии, Турции и Кореи и только один из них отечественный — «Силуэт» производства АО «АМС», Россия.

«Разработка и запуск в серийное производство аппарата для липосакции — это импортозамещение в чистом виде. Наш завод производит и другую импортозамещающую продукцию: системы медицинского газоснабжения, боксы биологической безопасности, комплексы чистых помещений и промышленные инкубаторы. Наша техника проектируется и изготавливается непосредственно на заводе по принципу полного цикла. Количество российских компонентов в нашей технике сегодня превышает 90%»,

— пояснил заместитель генерального директора Николай Федоров.