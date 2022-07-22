Фермеры Челябинской области представили свои товары на фестивале «Вкусы России»

Участники предлагали гостям мероприятия, сыры, натуральные десерты и другие продукты

В Москве накануне состоялся Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Участники из Челябинской области представили свои товары на столичной ярмарке: овощи, фрукты, мясные полуфабрикаты, сыры, натуральные десерты и не только. Общая выручка всех товаропроизводителей превысила 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Производители, представленные на фестивале, уже получили признание: ярмарка собрала только участников конкурса «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 году. Челябинская область презентовала гостям «Таяндинский мед», квашеную капусту «Петровские соленья», мясо гуся бренда «Гусар», варенье «Кладовочка бурундучка» и не только.

«Мы не первый год сотрудничаем с этими предпринимателями. Все бренды достойны внимания, и на фестивале мы еще раз в этом убедились. Несмотря на все изобилие товаров из других регионов страны, наши производители смогли реализовать всю привезенную продукцию. Это возможность не только увеличить продажи, но и найти новых партнеров на перспективу», — прокомментировала руководитель Центра поддержки фермерства центра «Мой бизнес» Елена Азарова.

Среди всеми любимых традиционных продуктов были и деликатесы. Компания «Революция вкуса» привезла не только сыр под брендом «Сыры из Сыростана», но и линейку консервированной продукции, так называемый «Ресторан в банке». Это 18 наименований готовой продукции от шеф-повара: супы, готовые блюда с гарниром, мясные полуфабрикаты.

Продукция реализуется в 28 городах России, некоторые виды сыра представлены в столичном ГУМе. Подобные мероприятия для компании — привычное дело, однако, по словам управляющего коммерческим отделом Елены Теплых, именно это стало самым прибыльным за время после снятия ковидных ограничений. За четыре дня ярмарки производители продали около 300 килограммов сыра и 500 банок консервированной продукции.

«Мы регулярно участвуем в ярмарках. И не понаслышке знаем, что это сопряжено с большими затратами, поскольку мы можем везти товар только в рефрижераторах. Поэтому с помощью господдержки смогли увеличить доходность от участия. Мы еще раз убедились, что все ценят ремесленные твердые сыры. Интересно, что среди покупателей было много гостей из Челябинской области, которые узнали о нас впервые», — рассказала Елена Теплых.

Участники смогли презентовать свои товары при поддержке центра «Мой бизнес» и регионального министерства экономического развития.