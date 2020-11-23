«Вкусы России»: южноуральские бренды участвуют в гастрономическом конкурсе

Поддержать участников в голосовании можно до 2 декабря.

В России стартовало народное голосование за участников Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Челябинскую область в нем представили 7 сельскохозяйственных производителей: ООО «Перспектива» , кооператив «ГусАр», «Петровские соленья», сельхозкооператив «Уральское подворье», а также 3 производителя сыров — «Краснопольский сыровар», сыроварня «Известная» и «Султановская сыроварня».

Продукция южноуральских предприятий может стать гастрономическим символом страны: для этого необходимо поддержать бренды и вывести их в лидеры России. Отдать свой голос за фермеров Челябинской области можно на официальном сайте конкурса https://russiantastes.ru/

Эксперты рассмотрят 508 заявок из 79 регионов. Всего в конкурсе будет 22 финалиста в 8 номинациях. Проголосовать можно только за трех участников, выбрав по одному любимому продукту от разных регионов. Сделать это нужно до 2 декабря.

«Наши сельскохозяйственные производители, участники этого конкурса, очень разные. Но при этом все одинаково заслуживают победу. Та продукция, которую они презентуют в рамках голосования и конкурса в целом, — результат многолетней работы. Они уже признаны в Челябинской области, теперь наша задача сделать так, чтобы о них узнала вся страна. И, конечно, в достижении этой цели нам нужна помощь каждого жителя региона», — прокомментировала директор по развитию «Территории Бизнеса» Алена Шорохова.

Подробнее о нескольких претендентах на звание лучших «Вкусов России»:

ООО «Перспектива» больше известно под торговой маркой «Брединское масло». Уже 26 лет предприятие радует хозяек натуральным и качественным продуктом. Эти свойства брединского масла отмечают не только покупатели, но и эксперты. В 2017 году предприятие получило высшую награду на Всероссийском фестивале качества в Екатеринбурге. Результаты экспертизы — 47,9 балла из 48 возможных. Кооператив «Гусар» был создан в конце прошлого года при поддержке «Территории Бизнеса». В настоящий момент в него входят шесть фермеров, которые занимаются выращиванием птицы и последующим сбытом продукции. Режим ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, внес изменения в деятельность кооператива: фермеры запустили новую продукцию — гусиную тушёнку. Именно этот товар и представлен на конкурсе «Вкусы России».

«Петровские соленья» также производят фермеры Красноармейского района. Название продукции говорящее: овощи выращивают, а потом готовят по оригинальным народным рецептам в поселке Петровский. Особое внимание заслуживает квашеная капуста: она закисает в процессе натурального брожения без добавления уксуса. Купить её можно в трех вариантах — классическую, с блоком, а также со сладким перцем. Сохранению уникального вкуса и полезных свойств способствует экологически чистая крафтовая упаковка.

Работа «Территории Бизнеса» ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

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