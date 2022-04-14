Фермер из Миасса производит аналоги санкционных сыров

Продукты уже пользуются спросом не только в Челябинской области, но и в других регионах

Качотта, камамбер, барбудос и другие виды сыров, которые раньше считались лишь импортными деликатесами, уже несколько лет успешно производит фермер из Миасса. Эти продукты поставляются в магазины и заведения общепита не только Челябинской области, но и в другие регионы — от Хабаровска до Москвы. Владелец фермы Денис Назаров рассказал, способно ли его производство стать альтернативой европейским сырам.

Сыроварня в Миассе появилась пять лет назад — в марте 2017 года. А год назад владельцы дополнительно купили землю, чтобы открыть ферму и завести коз. Сейчас на ней размещается 70 голов дойного стада.

Самое дефицитное, что требовалось для изготовления козьих сыров, — это козье молоко. И с появлением фермы и своего стада производство стало практически само себя обеспечивать. Часть сырья еще приходится докупать у поставщиков, но уже в этом году сыроварня полностью перейдет на самообеспечение.

«В планах — закупить молочных овец, буйволов и коров — тогда все сырье у нас будет свое, чтобы делать качественный сыр. Думаю, что есть все шансы, чтобы у нас был свой качественный продукт, который не будет уступать тем продуктам, которые ушли с нашего рынка. Уже сейчас нам звонят новые заказчики и говорят, что хотят отказаться от швейцарских сыров и другого дорого импорта», — уверен владелец фермы Денис Назаров.

Сыры производятся как по авторским рецептам, там и по классической технологии. На ферму приезжают экскурсии из Миасса, Челябинска и Екатеринбурга.

Российский рынок ретейла после начала военной операции на Украине значительно изменился. О решении временно приостановить работу в России заявили многие компании. ИА «Первое областное» выяснило, можно ли наполнить продуктовую корзину товарами, которые произвели исключительно в Челябинской области.

