Как южноуральские девелоперы строят дома в условиях санкций?

Разбираемся, сказалась ли новая экономическая ситуация на возведении новостроек

Весной этого года российские власти внесли изменения в закон, который касается работы застройщиков. Теперь для компаний отменили неустойки и убытки за просрочку сдачи домов. Изменения призваны поддержать девелоперов. В период санкций многие из них оказались в сложном экономическом положении: растет стоимость стройматериалов, комплектующих и оборудования. Справятся ли застройщики со своими обязательствами в сложившейся ситуации и не грозит ли региону на этом фоне очередная волна пострадавших дольщиков, выясняло ИА «Первое областное».

Российское правительство разработало ряд мер, которые могут поддержать строительную отрасль в период санкций. Например, ранее за каждый день просрочки ввода дома в эксплуатацию компания была обязана выплачивать дольщикам неустойку. Но с новыми поправками в закон на неустойку ввели мораторий, который будет действовать до конца 2022 года.

Несмотря на это, часть крупных застройщиков Москвы и Подмосковья нынешней весной перестала продавать квартиры с отделкой. Из-за санкций возникли трудности с доставкой отделочных материалов в Россию. Теперь покупателям предлагают только жилье в черновом и предчистовом варианте.

Как обстоят дела у строительных компаний в Челябинской области? В регионе сейчас возводят 116 многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков. По новому закону деньги покупатели жилья передают не напрямую застройщику, как раньше, а через банк, открыв специальный эскроу-счет. Сегодня открыто 5545 таких счетов — это значит, что своих квартир ждут более пяти тысяч южноуральцев.

В региональном Минстрое ИА «Первое областное» объяснили, что новый механизм позволяет избежать ситуаций, когда застройщик, получив деньги от покупателя, замораживал стройку и банкротился.

«Особенность эскроу-счетов заключается в том, что средства за квартиру вносятся на счет банка после регистрации договора участия в долевом строительстве и замораживаются на нем до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. В случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы», — уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что от застройщиков Челябинской области на сегодняшний день не поступало информации о переносе сроков сдачи домов с эскроу-счетами.

«Дома строятся в соответствии со сроками в проектной декларации», — добавили в Минстрое региона.

Эксперты строительной отрасли также не видят риска появления новых долгостроев.

«Тем застройщикам, у кого на домах открыты эскроу-счета, совершенно невыгодно бросать стройку. Им из кожи вон нужно достраивать объекты, чтобы получить свои деньги. Ведь если нет продаж, то невыгодно держать квартиры у себя на балансе, это слишком дорого. Сейчас застройщикам дали отсрочку на полгода, в течение которого к ним не будут применяться штрафные санкции из-за несоблюдения сроков сдачи. То есть отставание от графика на полгода не будет считаться срывом сроков сдачи. Если отставание будет более чем на полгода, то застройщик идет на учет в „Дом.РФ“. И в худшем случае „Дом.РФ“ забирает проблемный объект и сам его достраивает, не дожидаясь банкротства застройщика», — рассказал ИА «Первое областное» гендиректор «Союза строительных компаний Урала и Сибири» Юрий Десятков.

Собеседник считает, что сейчас застройщики осторожничают и не торопятся начинать новые объекты.

«Тем более что и банки стали чересчур осторожными. Раньше они открывали эскроу-счета, если застройщик вложил в проект 10% из собственных средств, а сейчас они требуют уже 30%. В условиях, когда с продажами ничего не понятно, найти такой объем средств почти нереально. Исключение составляют только крупные застройщики, у которых есть лакомые кусочки земли и они уверены, что продажи точно будут. Вкладываться в рядовое жилье на окраинах смысла просто нет»,— считает эксперт.

Проблем со строительными материалами, комплектующими и оборудованием у строителей Южного Урала тоже возникнуть не должно, полагает собеседник.

«Возможно, будут проблемы у тех, кто успел накупить импортной техники. Но она же не сразу начнет ломаться. А скоро мы научимся находить запчасти взамен импортным. Сейчас, например, массово пошли в работу 3D-принетры, на которых почти любую запчасть можно сделать и дешевле, и лучше. Эта работа сейчас очень быстро будет развиваться. Что касается строительных материалов (цемент, щебень, металл), то практически все из них делаются у нас, из местного сырья», — ответил Юрий Десятков.

Под вопросом сейчас остается спрос покупателей жилья. Возможно, многие, кто еще несколько месяцев назад присматривался к покупке новой квартиры, решили взять паузу.

«Резкий скачок банковской ставки вызвал шок во всей экономике, в том числе и в строительстве. Сейчас нам нужно ждать и смотреть, как народ будет брать ипотеку под 12%. Сказали, что это на три месяца, а там посмотрим. Однако общей политики нет, и некоторые банки уже снижают ставку, видя, что клиентура уходит и движения средств нет. Если раскачка будет слишком долгой и продаж в 2022 году не будет, то следующий, 2023 год для застройщиков может оказаться непростым»,— отметил собеседник.

Юрий Десятков уверен, что квартиры сейчас покупают только те, у кого есть запас необходимых средств.

«У людей пока нет уверенности в завтрашнем дне, инфляция растет значительно быстрее заработной платы, и здравомыслящий человек на ипотеку не подпишется, тем более под 12%. Как минимум сто раз подумает», — говорит спикер.

Строительство сейчас продолжается и на тех домах, которые несколько лет были заморожены, — их дольщики были признаны пострадавшими. Достройкой домов занимается региональный Фонд защиты прав дольщиков.

«Всего решение о завершении строительства принято по 23 объектам Челябинской области. Из них по 11 зданиям заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ: по двум домам работы завершены и ведется подготовка для ввода в эксплуатацию во втором квартале текущего года (ул. Доватора, 46), по девяти работы продолжаются», — рассказали в Минстрое региона.

В адрес министерства ни по одному из домов от подрядчиков не поступало сообщений о проблемах со стройкой из-за удорожания материалов и техники.

