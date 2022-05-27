Челябинские компании производят газировку взамен импортной

Местная продукция ничем не уступает раскрученным международным брендам

Производители Челябинской области готовы предложить потребителям минеральную воду и сладкие газированные напитки, не уступающие по вкусу и качеству зарубежным аналогам. Одна из них — компания «Ниагара», которая в дополнение к линейке лимонадов и тоников готовится выпустить на рынок холодный чай и морс.

«Мы используем аналогичные зарубежным технологии производства. Наши ингредиенты сертифицированы по мировым стандартам качества. Поставщики являются одними из лучших в своей отрасли. Это позволяет нам выпускать продукцию, ничем не уступающую по качеству и вкусу конкурентам», — рассказал директор по маркетингу компании «Ниагара» Валентин Толмачев.

В месяц с линии выходит 15 миллионов бутылок с различными напитками. Челябинскую газировку продают в магазинах крупных торговых сетей по всей России. Часть продукции отгружают в Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.

«В 2022 году мы удвоили объемы производства. Мы закупили новейшее оборудование, что позволило нам выпускать новые форматы упаковки, а также пополнить наш портфель брендов новыми торговыми марками», — добавил Валентин Толмачев.

Этим летом вслед за минеральной и газированной водой на прилавках магазинов появятся челябинские холодные чаи и морсы.

О том, где в Челябинске производят свои качотту, камамбер, барбудос и другие аналоги санкционных сыров, читайте в материале ИА «Первое областное».