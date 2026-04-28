Зрителей Челябинского театра оперы и балета научили гранд плие и батман фраппе

Зураб Микеладзе провел урок для тех, кто с детства мечтал о сцене

По понедельникам Челябинский театр оперы и балета обычно молчалив. Спектакли в эти дни не играют, многие артисты отдыхают — у них выходной. В коридорах пусто, не видно и не слышно зрителей. Но театр вдруг решил нарушить устоявшийся порядок вещей и позвать своих поклонников в понедельник. И не в зрительный зал, а прямо в сердце театра — закулисье и репетиционные кабинеты. Зачем? Чтобы провести для них настоящий урок балета. Мы тоже отправились на такой мастер-класс, правда, не танцевать, а подглядывать. Как это было — в репортаже журналиста ИА «Первое областное».



Обучать людей, далеких от искусства профессионального балета, взялся солист театра Зураб Микеладзе. Правда, набирали группу из тех, у кого есть хореографическая подготовка, кто хотя бы ходил в танцевальную студию в детстве.

«У нас очень внимательный зритель, мы им очень дорожим. И многие выразили желание попробовать себя в балетном зале. Мы в театре подумали и решили провести открытый урок, некую встречу со зрителями, желающими зайти в театр. Для нас это эксперимент. Мы будем надеяться, что для людей найдется что-то интересное и что хотя бы один человек уйдет с чувством радости и удовлетворения», — поделился Зураб Микеладзе.



Сразу раскроем секрет: идея такого мастер-класса пришла после того, как редактор спортивных новостей ИА «Первое областное» Виталий Визаулин отправился в театр, чтобы примерить на себя роль артиста балета. Тогда зрители, которые прочитали репортаж, завалили театр вопросами по типу: «А можно и нам попробовать?»



«Я занимаюсь балетом в формате хобби-класса уже девять лет, три мастер-класса у нас как раз проводил Зураб. А недавно увидела фоторепортаж, как журналист примерил роль артиста балета, и предложили провести такой урок в настоящем репетиционном театральном зале и пригласить других людей», — рассказала одна из участниц урока Екатерина Карпенко.



В театре пошли навстречу — почему бы не сделать занятие для тех, кто действительно хочет? Правда, днем в понедельник, конечно, смогли прийти те, у кого свободный график или кто может отпроситься с работы. Но для театра это единственный день, когда репетиционный зал свободен. Кстати, повели всех пришедших на занятие в зал, в котором ежедневно занимаются солисты и кордебалет. А еще здесь репетировали все звезды, которые в разное время выступали в Челябинске, в том числе Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова.





Сначала все ученики подошли к станкам и разогрелись, сделали несколько упражнений. Затем девушек попросили выйти в центр зала, чтобы продолжить упражнения там. Гранд плие, батман фраппе, пике… Казалось, что все 27 учениц прекрасно знакомы с балетной терминологией. Да и все движения они выполняли так, будто занимаются балетом. Выдавал неподготовленность лишь хруст колен, который время от времени разносился по залу во время приседаний.





Зураб Микеладзе решил показать людям, как проходят дни артистов и с чего начинаются репетиции. Правда, для неподготовленных людей занятие все-таки проходило в лайт-варианте, ведь у каждого свои возможности. Но к некоторым, в ком Зураб, кажется, узнавал профессиональных танцоров, артист подходил и заставлял поднимать ноги выше, аж до головы, держать спину прямее, делать плие ниже. В эти минуты другие, менее подготовленные ученики будто выдыхали и радовались, что «гнули» не их.



«Я фотограф, видеограф и просто огромный поклонник этого театра. Я заканчивала школу искусств 20 лет назад, но после этого у станка ни разу не стояла. Тем не менее очень люблю все, что связано с танцем, и немного занимаюсь ими. А когда услышала, что будет открытый урок, мне стало безумно любопытно, зародилось желание побывать за кулисами театра, увидеть вот эту кухню, повариться в ней немного, почувствовать тот труд, который стоит за каждым выходом наших артистов на сцену. Вообще, изначально думала, что это будет более простое занятие, скажем, для популяризации театра. Но занятие однозначно сложное, оно не прям для новичков», — рассказала участница мастер-класса Ирина Арсентьева.



И кстати, на занятии ни на кого не ругались, как на настоящих балерин. Наоборот — девушек поддерживали, подбадривали, чтобы каждая почувствовала себя артисткой, которая практически каждый день стоит у этого станка.

Еще одна участница, Ксения, поделилась с нами, что сама занимается контемпорари, а на открытый урок пришла, чтобы понять, как все происходит у исполнительниц классического танца: какой у них зал, какие упражнения приходится делать. Девушка признается, что занятие выдалось сложным из-за скорости движений, хотя все упражнения понятные.





А вот Татьяна Сухарникова была единственным учеником без чешек. Мы подошли к ней, думая, что она окажется простым любителем театра, а оказалось, что она педагог-хореограф у детей. Ребенком она очень хотела быть балериной, в колледже с удовольствием ходила на уроки классического танца, но жизнь сложилась по-другому. И тут она смогла на полтора часа прикоснуться к своей мечте.





Кстати, если идея найдет отклик в сердцах челябинцев, то такие уроки еще повторят. Так что если у вас есть базовая хореографическая подготовка и огромное желание почувствовать себя балериной, то мечта еще может исполниться. Прямо как у трех десятков челябинок, которые уже побывали на мини-репетиции с солистом балета.