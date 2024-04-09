«Золотой лиры» удостоились лучшие деятели искусств Челябинска

Отдельно отметили юные таланты города

В Челябинске назвали лауреатов премии «Золотая лира» по итогам 2023 года. Награду вручили тринадцати деятелям культуры и искусства: от краеведов и библиотекарей до писателей и актеров. На церемонии побывали корреспонденты информагентства «Первое областное».

Одним из награждаемых стал актер Нового Художественного театра Алексей Зайков, недавно получивший почетное звание заслуженного артиста Челябинской области.

«Поддерживать деятелей искусства необходимо, потому что это не просто стимул для артиста, а понимание, что ты в профессии все-таки не лишний человек. И если мы получаем такие награды, значит, мы на своем месте. Я очень много лет назад был в составе организационно-сценарно-технической группы и тогда смотрел на награждаемых как на небожителей. И сегодня самому получать награду очень волнительно и приятно», — поделился Алексей Зайков.

Помимо профессионалов, жюри поощрило и юные дарования города. Ученица Центральной детской школы искусств Полина Прокопец выбрана лучшей среди учеников дополнительного образования, а ярким представителем талантливой молодежи Челябинска был признан студент института культуры Алексей Ковин.

Отдельной наградой отметили деятелей, внесших солидный вклад в развитие культурной сферы Челябинска. Лауреатами стали директор Нового Художественного театра Антон Токарев и известный челябинский музыкант, барабанщик и вокалист ансамбля «Ариэль», а также художественный руководитель Детской школы вокального искусства при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета Борис Каплун.

«Пока мои сердце и печень будут работать — я буду творить», — пошутил Борис Федорович.

Присутствовали на мероприятии первые лица города и региона. Мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что «Золотая лира» — это общественно значимая награда, которую с момента учреждения в 2006 году получили уже 200 человек. Также глава города рассказала, что из бюджета на сферу культуры ежегодно выделяются средства: восстанавливаются памятники и парки, проводятся ремонты театров и создаются модельные библиотеки.

К словам поздравления работников культуры присоединилась и учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. По ее словам, за последние годы Челябинск фактически стал столицей культуры и искусства Урала.

«Очень важно, что наших работников культуры поощряют. Сегодня культура является авангардом и локомотивом развития общества. Я очень рада, что мы пришли к этому, и Челябинск — показатель этого развития. А „Золотая лира“ — это общественная награда не только для работников культуры, которые проработали десятки лет, но и для молодых», — отметила Ирина Текслер.

Напомним, премия была учреждена к 270-летию Челябинска. Она вручается за социально значимую деятельность, направленную на развитие сферы культуры и искусства. В этом году размер премии увеличили до 50 тысяч рублей.