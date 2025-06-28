Алексей Текслер дал старт фестивалю «МОЛФЕСТ»

Масштабным мероприятием Челябинск отмечает День молодежи

Сегодня, 28 июня, на площади Революции в Челябинске проходит «МОЛФЕСТ». До самого вечера гостей фестиваля ждут интересные активности, лекции, эксперименты, обучающие программы и, конечно же, выступления известных артистов — так столица Южного Урала отмечает День молодежи, передает ИА «Первое областное».

Открыл фестиваль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что на Южном Урале у молодежи есть все возможности.

«Благодаря вашей энергии Челябинская область такая яркая, динамичная, целеустремленная. У нас много молодежи занимается различными правильными направлениями. Я имею ввиду патриотическую работу, волонтерство, помощь бойцам СВО, новым регионам. Это по-настоящему важно»,— отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что поступки молодежи уже сейчас формируют будущее Челябинской области и всей страны. Он пожелал ребятам двигаться вперед, набираться опыта, опираясь на поколение ветеранов, и делать все, чтобы регион развивался.

После Алексей Текслер вручил первые паспорта талантливым и активным жителям Челябинской области.