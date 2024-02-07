Жительница Чебаркуля открыла телеграм-канал с признанием в любви к Южному Уралу

Ирина Ложкина увлекается краеведением

Жительница Чебаркуля Ирина Ложкина много ездит по Челябинской области и снимает южноуральские красоты на телефон. Снимки она выкладывает в своем телеграм-канале, который так и называется — «Мой Южный Урал». Сегодня Ирина поделилась с читателями информагентства сделанными кадрами. Любуемся, как выглядит зимой южноуральская глубинка.

Санаторий «Кисегач»

Ирина работает в проектной компании. По долгу службы она часто колесит по области.

«Во время поездок стараюсь сфотографировать то, что зацепило, показалось красивым или необычным. Удобнее и проще в дороге снимать на телефон. Я не фотограф, у меня нет фотоаппарата, снимаю я на айфон», — рассказывает любитель пейзажных снимков.

Свой телеграм-канал «Мой Южный Урал» она начала вести в 2022 году. Захотелось делиться увиденной красотой, рассказывать интересные факты о различных уголках нашего края, о людях Южного Урала.



Село Травники

«По-моему, очень интересно узнавать о крае, в котором живешь. Дома я собираю свою библиотеку с книгами о Южном Урале. Информацию для канала, помимо книг, я выбираю из разных источников: интернет-ресурсы, библиотеки, общение с краеведами, с жителями той или иной местности», — рассказывает Ирина.

Город Аша

Часто с ней делится своими открытиями наш известный спелеоархеолог Владимир Юрин. В своем канале Ирина рассказывает о его деятельности.

Город Миньяр

«Во время рабочих поездок я много общаюсь. При встречах с интересными и увлеченными людьми мне хочется, чтобы об этих людях узнали повсюду. И могу сказать, что мне везет на такие встречи», — поделилась она.

Город Аша

Например, недавно в селе Кидыш Ирина познакомилась с Василием Мироновым. Вот уже почти 40 лет Василий Иванович собирает камни, он научился видеть в них орудия деятельности человека.

Страстью к камням Василий Иванович заразил и свою жену, Татьяну Михайловну, и внучку, и соседей. Односельчане несут ему находки, обнаруженные в процессе копки своих огородов. В коллекции Миронова не только камни, есть и старинные предметы обихода, элементы оружия. Мечта Василия Ивановича — создать музейную экспозицию «Орудия труда древнего человека». О таких встречах Ирина рассказывает в своем телеграм-канале, делится фотографиями и видео.

Станция Симская

«Южный Урал славится не только природными и промышленными ресурсами. У нашего края богатая история и огромный потенциал для исследований. Здесь живут суровые, но в то же время очень душевные люди. Здесь я чувствую себя спокойно и уверенно. За это я и люблю свой родной Южный Урал», — резюмирует она.



Город Чебаркуль