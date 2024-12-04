От этих фото захочется путешествовать: жительница Чебаркуля снимает красоты Южного Урала

Любовь к природе началась с горного хребта Уреньга

Едва ли найдется человек, которого оставят равнодушным виды Челябинской области. Горы, леса, озера, реки завораживают, возвращая туристов к себе снова и снова. Инна Дмитриева из Чебаркуля не только путешествует по Южному Уралу, но и делает снимки природы. Девушка рассказала ИА «Первое областное», с чего все началось.





Инна делится фотоподборками природы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там снимки набирают сотни лайков и десятки комментариев.





«На нашем прекрасном Урале все места очень красивые и любимые. На разные вершины ходим по много раз, и они всегда красивы. Но самая моя любимая — это хребет Уреньга, с нее все началось — это была любовь с первого взгляда», — рассказала Инна Дмитриева ИА «Первое областное».

Туризм привлек Инну в 2018 году. С тех пор она регулярно выбирается на природу. Компанию ей составляют близкие друзья или туристические группы.





«В поход ходим по мере возможности. Если выпадает выходной, то сразу собираемся куда-нибудь. Иногда бывают совершенно спонтанные поездки — садимся в машину и решаем, куда поедем», — рассказала Инна.

Одни из последних снимков рассказывают о хребте в Саткинском районе с наименованием Большой Уван. Там из-за обилия снега туристам уже приходится вытаптывать дорожки для прохода.





В то время как на Тургояке совершенно иная картина — засохшая трава покрыта инеем, а озеро прозрачным льдом. При этом природа создала и причудливые фигурки из воды.





«Я не профессиональный фотограф — просто любитель природы. Снимаю на камеру телефона, в редком случае на фотоаппарат», — отметила Инна.





Ранее мы рассказывали про Ирину Ложкину, которая делится красотами Челябинской области в «Телеграме». Помимо фотографий она также публикует интересные факты о Южном Урале.