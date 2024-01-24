Юбилейная церемония «Светлое прошлое» прошла в стиле 80‑х годов

Народную премию получили девять выдающихся южноуральцев

Накануне в Челябинском театре оперы и балета прошла ХХ церемония вручения народной премии «Светлое прошлое». Камерный теплый вечер собрал земляков, которые искренне любят свою малую родину.





Вечер стилизовали под выпуск теленовостей времен перестройки, когда вошли в моду яркие лосины, появились первые портативные магнитофоны, страна слушала «Ласковый май» и стояла в очередях за продуктами. Именно в это время появились на свет или делали первые шаги в профессиональной карьере лауреаты сегодняшней премии.





Одним из первых со сцены гостей приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Каждый лауреат премии — яркий пример того, как талант, упорство и трудолюбие помогают добиваться самых смелых жизненных целей. И мы гордимся, что у нас есть такие замечательные земляки», — заметил Алексей Текслер.





Ведущими церемонии уже по традиции были народный артист России Олег Митяев и народная артистка России, актриса Театра имени Вахтангова Марина Есипенко. Супруги стали таким же символом церемонии, как сама премия «Светлое прошлое» — брендом Челябинской области. Кстати, в других регионах России ничего подобного нет. И в течение вечера лауреаты не раз замечали, что счастливы получить признание земляков и народную премию.





Первым на сцену за статуэткой «Кентавр с цветком в груди» поднялся советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Николай Севастьянов. Он родился в Челябинске сразу после полета Гагарина в космос. Народную премию Севастьянову вручал другой прославленный южноуралец — вице-адмирал Александр Балыбердин.

«Советские годы были годами расцвета для отечественной космонавтики. Сегодня мы должны постараться, чтобы у нас было не только светлое прошлое, но и светлое будущее у наших детей и внуков», — заметил в ответной благодарственной речи Николай Севастьянов.





Главный тренер команды «Уралочка» Михаил Накоряков и генеральный директор ватерпольного клуба Святослав Накоряков вручили кентавра одной из лучших ватерполисток мира Софье Конух, которая родилась и начинала тренироваться в Челябинске. Спортсменка четыре раза была на Олимпиадах, двенадцать раз выигрывала чемпионаты России, играла в зарубежных клубах, а сейчас возглавляет департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«Я всегда с гордостью говорю, что я с Урала, из Челябинска. И когда тяжело, вспоминаю, как в годы Великой Отечественной войны мои земляки отстаивали победу», — признала Софья Конух.





Народной премии также удостоена уроженка Челябинска актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат премии «Золотая маска» Наталья Благих. Сейчас наша землячка играет в московском театре Et cetera.

«Скажу вам, что очень трудно избавиться от уральского говора, а избавиться от тоски по родине невозможно», — призналась актриса.





Из года в год среди лауреатов народной премии «Светлое прошлое» награждают ученых. На этот раз статуэтку кентавра получила уроженка Челябинска доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ Елена Омельченко. Она является автором более ста научных статей и монографий о молодежных субкультурах. Награду лауреату вручал ученый-медик Андрей Благинин.





Аплодисментами зрители встретили выход на сцену лауреата различных театральных и литературных премий Константина Рубинского. Когда-то талантливого мальчишку из Челябинска открыла миру программа «Новые имена». Сегодня он самый востребованный драматург музыкального театра в России и живет в столице.

«Но, поверьте мне, я не работал так много в Челябинске, когда жил в Челябинске. Я не знаю, как можно оторваться от этого города. От этой земли», — пошутил со сцены Рубинский.

Например, в Театре драмы имени Наума Орлова Рубинский ставит спектакль «Илюша» по «Обломову» Гончарова, а Дворец пионеров и школьников имени Крупской ставит на Новый год музыкальные мюзиклы талантливого драматурга.

Народную премию Константину вручала Надежда Дуда. Когда-то она была директором театра ЧТЗ и много лет назад повесила на грудь мальчишке первую творческую медаль в его жизни.

«Любите талантливых людей и давайте им все возможности вырасти!» — эмоционально обратилась к залу Надежда Артемьевна.







Еще один «звездный мальчик» среди лауреатов этого года — пианист Дмитрий Шишкин. 31-летний музыкант также родился в Челябинске. В три года Дмитрий впервые выступил на сцене, в шесть лет сыграл с оркестром, а в восемь лет стал «Человеком года» в Челябинске в номинации «Юное дарование». Сегодня Дмитрий играет на лучших концертных площадках мира, но с благодарностью вспоминает свою малую родину.

«Спасибо челябинским педагогам, которые открыли мне удивительный мир музыки и привили усидчивость и любовь к искусству», — заметил Дмитрий.

Награду ему вручал художественный руководитель Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов. С маэстро Дмитрий и сыграл свой первый концерт с оркестром.









Награждать следующего номинанта вместе с Героем России, летчиком-космонавтом Михаилом Корниенко на сцену вышла общественный деятель Ирина Текслер. Статуэтку кентавра из их рук получил выпускник ЮУрГУ, космонавт Дмитрий Петелин, который установил рекорд по длительности одного полета среди граждан России. Дмитрий провел на орбите 370 суток, хотя летел в космос всего на полгода.

«Это очень тяжело, когда тебе уже снится запах жареной картошки, а с Земли говорят: „Братан, еще полгода надо полетать“. И он летал, молодец. Достойный выбор лауреата», — поддержал коллегу Михаил Корниенко.

Сам же Дмитрий признался, что, находясь в космосе, вольно или невольно всегда искал взглядом Уральский хребет, Челябинск, Магнитогорск и Коркинский разрез — малую родину, где живут его родители.









Также премию «Светлое прошлое» получил заслуженный военный летчик РФ, летный директор авиакомпании «РусДжет» Сергей Осяйкин. Ранее уроженец Магнитогорска был заместителем командира авиагруппы высшего пилотажа «Стрижи». Статуэтку кентавра ему вручил Герой РФ, пилот гражданской авиации Евгений Новоселов.

«Летчики-пилотажники, как и артисты, работают для людей, только сцена у нас немного побольше. Я летал и в Челябинске, и в Магнитогорске. Оценка земляков для меня самая важная, потому что вы — лучший зритель», — растрогался Сергей Осяйкин.





Последнего кентавра получил человек, который все еще живет в Челябинской области, но прославил Южный Урал далеко за пределами региона. Это оперная певица, народная артистка РФ Наталья Заварзина, уроженка Магнитогорска. Певице рукоплескали зрители по всему миру, но она остается в Челябинске, преподает в институте искусств имени Петра Чайковского и растит новых звезд. Народную премию певице вручал солист Большого театра Борис Стаценко.

«Под финал вечера хочется сказать спасибо человеку, который придумал народную премию, — Олегу Митяеву. Кто-то открывает звезды, а он их собирает и возвращает на родину, чтобы мы знали имена прославленных земляков», — заметила Наталья Заварзина.





Церемонию по традиции завершили общей фотографией лауреатов.





Накануне в Челябинске презентовали книгу, изданную к 20-летнему юбилею народной премии «Светлое прошлое». Весь тираж бесплатно раздадут по музеям и библиотекам Южного Урала.