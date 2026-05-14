В Южноуральске благоустроили микрорайон с площадью и парком

Горожане выбирают новые места для обновления

В Южноуральске появились новые удобные места для прогулок и отдыха. Проект «Южный заряд» объединил центральную площадь, улицу Мира и парк у Дома культуры в одно большое пространство. На благоустройство потратили 184,5 миллиона рублей из разных источников — федерального, областного и городского бюджетов, а также частных инвестиций. Фотограф ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк оценил красоту весеннего Южноуральска.

Теперь в центре города есть сухой фонтан, удобные лавочки, качели и лежаки, детская площадка с играми, арт-объект «Домино», памп-трек для велосипедистов, укрепленные подпорные стенки и хорошее освещение.

Провели озеленение, сделали удобные дорожки для людей с ограниченными возможностями, обновили парковку и усилили меры безопасности — место стало удобнее и приятнее для встреч и городских мероприятий.

Проект разработала компания «Аффинум», подрядчики выбраны по конкурсу, а реализация контролировалась администрацией округа и Региональным центром компетенций. Обновления провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

После обновления сюда стали приходить больше людей: количество посетителей выросло почти наполовину, а туристов стало больше на треть; местный бизнес почувствовал приток клиентов.

Параллельно проводится работа над «Музыкальной поляной» — ее должны завершить в этом году, на проект выделили 3,6 миллиона рублей. Там очистили старые покрытия, убрали поросль и устаревшее оборудование, поставили новое ограждение, современную спортивную и детскую технику, а также освещение. В результате появится безопасная и современная площадка, где жители смогут играть, заниматься спортом и просто отдыхать.

Напомним, до 12 июня южноуральцы могут голосовать за объекты благоустройства. Уже 350 тысяч жителей области выбрали объекты для благоустройства в 2027 году. На утро сегодняшнего дня в голосовании по проектам Южноуральска приняли участие 371 524 человека — это больше, чем год назад, когда голосовало 321 312 человек; через волонтеров проголосовали 244 530 человек (68,7%). Всё это показывает, что жители активно участвуют в преобразованиях своего города.