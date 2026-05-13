Более 350 тысяч южноуральцев выбрали объекты для благоустройства в 2027 году

Поддержать проекты можно до 12 июня

В Челябинской области продолжается голосование за выбор объектов благоустройства. Свой голос отдали уже более 350 тысяч жителей Южного Урала, сообщает губернатор Алексей Текслер в своем канале в «Максе».

Голосование длится с 21 апреля. На выбор представлено 189 общественных пространств региона, которые преобразятся в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Глава региона привел несколько примеров отремонтированных объектов. Так, в рамках нацпроекта преобразился сквер у ДК «Станкомаш» в Ленинском районе. Там появился фонтан и игровые комплексы. В Миассе с нуля благоустроили парк Автозаводцев, в Магнитогорске — сквер Металлургов. В Сатке реализовали проект «Галерея скверов» на улице Ленина, а в Озерске — «Энергия воды» по благоустройству территории у горпруда.

Отдать свой голос можно до 12 июня. Участвовать могут все жители Челябинской области с 14 лет. Сделать это можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», у волонтеров в общественных местах или в чат-боте в «Максе».

Кстати, в период голосования волонтеров можно встретить с планшетам в общественных местах. Они помогут тем, кому трудно разобраться в цифровых сервисах, ознакомят со списком территорий, покажут проекты и помогут пройти авторизацию.

Отметим, в 2025 году за благоустройство общественных территорий проголосовали свыше 600 тысяч жителей. В 2026‑м на преображение 141 объекта потратят свыше 920 миллионов рублей.