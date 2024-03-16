В Уральской Европе выборы стали праздником

Париж, Лейпциг, Варна и Берлин голосуют за президента России

В Челябинской области, как и по всей стране, идут выборы президента. Жители Уральской Европы — так называют юг региона с селами Париж, Берлин, Варна — второй день буквально вереницей идут в избирательные участки. Так, в селе Париж, известном своей Эйфелевой башней, на выборы в местный Дом культуры собираются целыми семьями, коллективами и предприятиями. В подтверждение этому — итоги первого дня голосования: район занимает третье место по явке избирателей.

Здесь давно привыкли к названию своего села. Местный народ нагайбаки выборы президента страны посчитали поводом напомнить о своем национальном колорите и принадлежности к казачьему сословию.

«Мы — россияне, мы переживаем за судьбу и будущее своей страны. В этом и есть наша сила — в единении, когда тяжело и когда легко. Поэтому прийти на выборы — это часть нашей жизни, часть нашей парижской судьбы», — говорит местная жительница Софья Мамедалина.

Такого же мнения и жители Варны, Берлина, Фершампенуаза, Касселя, Лейпцига и других сел с европейскими названиями. Потомки казаков, чей военный подвиг лег в основу своеобразного географического памятника на территории Челябинской области, с честью хранят историю и ценности своих предков и земляков: единство, гордость за родной край, служение Отечеству.