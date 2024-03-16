В избиркоме Челябинской области назвали лидеров голосования на выборах президента

В трех территориях явка превысила 40 процентов

Избирательная комиссия Челябинской области назвала лидеров и аутсайдеров голосования по итогам первого дня работы участков — пятницы, 15 марта.

Лидером стал город Трехгорный. Здесь проголосовали 11 822 избирателя, а общая явка составила 51,21%.

На втором месте Снежинск — 17 209 избирателей и 47,78%. На третьем месте — Нагайбакский район. Здесь на участки пришли 6 170 избирателей, что составило 46,35% от ожидаемой в эти выборы явки.

На четвертом месте Каслинский район, где проголосовали 9 224 избирателя, а это 44,84%.

И на пятом месте Октябрьский район — 5 564 избирателя и 44,72%.

Низкую явку пока показали избиратели Калининского, Центрального и Курчатовского районов города Челябинск, город Копейск и Златоуст. Здесь в течение пятницы на участки пришли меньше четверти избирателей.

В целом за пятницу, с учетом дистанционного голосования, в Челябинской области проголосовали 34,3 процента избирателей.