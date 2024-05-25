В школах Челябинска прозвенел последний звонок для выпускников

Как это было — в объективе наших фотокорреспондентов

Сегодня, 25 мая, в школах Челябинска прозвенел последний звонок. По данным пресс-службы администрации Челябинска, из учебных заведений выпустились почти 5 тысяч одиннадцатиклассников и 12,5 тысячи девятиклассников. Наши фотокорреспонденты побывали в нескольких школах и запечатлели торжества.

На фото — последний звонок в школе № 153. Большая часть школьников не может скрыть улыбку в предвкушении новой, взрослой жизни.

Учителя и директор поздравили ребят с окончанием школы и пожелали им успехов на предстоящих экзаменах.





Лучшим из лучших вручили почетные грамоты.

Завершился праздник танцами выпускников.

После — прогулки по городу. Некоторые выпускники отправились отмечать окончание школы на Кировку.

Ранее ребят с окончанием школы поздравил губернатор Алексей Текслер.