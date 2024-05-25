Алексей Текслер поздравил южноуральских выпускников с окончанием школы

Губернатор подчеркнул, что перед ребятами открыты все пути

Сегодня, 25 мая, для одиннадцатиклассников прозвучит последний звонок. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил выпускников с окончанием школы и отметил, что впереди у них новая, взрослая жизнь со множеством открытых путей, яркими событиями, но и ответственностью за свои поступки и решения.

«Будущее нашей страны, дальнейшее развитие науки, экономики, культуры, креативных индустрий, социальной сферы зависят от молодых. В нашей области созданы все условия, чтобы вы могли реализовать свои способности и таланты, воплотить в жизнь самые смелые идеи. Пусть каждый из вас найдет свое призвание и добьется успехов», — пожелал Алексей Текслер.

Глава региона призвал выпускников всегда быть благодарными тем, кто дал им путевку в жизнь, а также никогда не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины.