В школах Челябинска празднуют День знаний

Родители с волнением провожают детей на учебу

Сегодня, 2 сентября, в школах Челябинска празднуют День знаний. Дети с родителями пришли на традиционные линейки. Фотографы ИА «Первое областное» сделали кадры праздника в гимназии № 80 и школе № 98.







День знаний — едва ли не одно из значимых событий в жизни ребенка. Родители первоклашек готовят детей к новому периоду — обучению в школе. Чтобы учиться было легче, ребят одевают в строгую школьную форму. Одним из атрибутов линейки являются букеты цветов для учителей.





Ребята постарше чувствуют себя уже «бывалыми» и с радостью встречаются с одноклассниками и школьными друзьями, делясь впечатлениями о лете.





Отметим, цветы в России подорожали в преддверии Первого сентября. О том, какие презенты помогут выразить уважение любимому педагогу, мы писали здесь.







