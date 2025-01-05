В новогодние каникулы южноуральцы женятся, ходят в театры, помогают детям

Собрали подборку праздничных активностей со всей области

В новогодние каникулы многие, конечно, предпочитают лежать и копить силы на будущий год. Но есть и те, кто активно врывается в январь. ИА «Первое областное» собрало подборку праздничных занятий со всей области.

В Карталинском районе, например, в новогодние каникулы собирали посылки с гуманитарной помощью. Продукты, одежду, инструменты, постельное белье, оделяла и другие вещи собирали горожане и школьные коллективы. Дети изготовили открытки и написали пожелания для военнослужащих в зоне СВО.





Фото: Татьяна Резник





Там же 4 января зарегистрировались первые пары новобрачных в этом году. Первым, кто скрестил свои отношениями узами брака, в Год Защитника Отечества стал участник специальной военной операции, находящийся в краткосрочном отпуске.





Фото: Светлана Ушакова

Еще карталинские волонтеры устроили праздник для воспитанников брединского «Центра помощи детям».

«Мы собираем помощь для наших братьев которые находятся на СВО, но в этот раз решили сделать праздник для детей, у нас общими усилиями получилось. Все довольны и дети и взрослые. Вместе играли веселились, пели песни, рассказывали стихи. Дети лечат все раны, это я вам с уверенностью говорю», — поделился Владимир Кутовой, волонтёр группы «Свой среди СВОих», ветеран боевых действий.





Фото: Андрей Угличин

В Брединском районе прошел традиционный хоккейный турнир, посвященный директорам-первоцелинникам. За кубок боролись три команды из Брединского, Карталинского и Чесменского районов. Изюминкой турнира стал показательный матч ветеранов ХК «Трактор» Анатолия Картаева и Юрия Шумакова.

В Карабаше на центральной площади детей и взрослых развлекал Мото Дедушка Мороз. Новогодний волшебник вместе с помощниками-мотолюбителями провели конкурсы, слушали стихотворения, водили хороводы и вручили сладкие подарки. Это уже четвертый зимний благотворительный мотопробег «Мото Дедушка Мороз». Главный волшебник с помощниками проезжают на мотоциклах по населенным пунктам Челябинской области.





Фото: Наталья Зарифова

В Саткинском муниципальном округе жители города Бакал смогли насладиться мюзиклом «Снежная Королева». Режиссёрами постановки выступили Вероника Шведенко и Ирина Симагина, а музыкальное сопровождение создано звукооператором Адисом Яруллиным в совместной работе с педагогами по вокалу Людмилой Жильцовой, уроженкой Бакала, оперной певицей итальянского театра Ла-Скала и Татьяной Нечаевой.





Фото: Ольга Кузьменко, Екатерина Юрьева

В селе Миасском был проведен чемпионат по картингу. Более 100 спортсменов приехали на новую зимнюю трассу. Среди гонщиков — начинающие и стажисты не только из Южного, но и из городов Среднего Урала, ХМАО, Курганской области.





Фото: Анна Могулева

Ранее «Первое областное» писало, что челябинцы на новогодних каникулах ходят кататься на коньках, несмотря на плюсовые температуры.