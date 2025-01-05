Катки в Челябинске заполнены посетителями

Теплая погода этому только сопутствует

Когда все салаты съедены, приходит время развлечений, поэтому большое количество горожан идут на катки. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в парках Трешковой, как отдыхают челябинцы, смотрите в нашем фоторепортаже.





В столице Южного Урала 5 января ноль градусов, крещенскими морозами и не пахнет. Катки в Челябинске оснащены специальной системой охлаждения, которая позволяет им работать даже при температуре +1 градус.





По словам посетителей, лед хороший ­­– без выбоин и накатов. В парке Терешковой работает прокат коньков, камеры хранения, фудкорт и биотуалеты.





Каток в парке Гагарина тоже охлаждается специальным механизмом. Там в январские праздники проводят конкурсно-игровую программу для детей. Сегодня она будет посвящена Рождеству. Завтра в парке им. Терешковой состоится праздничный вечер с такой же тематикой.



