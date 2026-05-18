В Магнитогорске волонтеров учат сбивать вражеские дроны

В месяц курсы проходят семь — десять человек

В Магнитогорске специальный клуб готовит добровольцев к рейсам в зону СВО. Теперь задача волонтеров — не только привезти гуманитарную помощь, но и защитить груз от «птичек» противника. Корреспондент ИА «Первое областное» побывала на занятиях и пообщалась с теми, кто вместо гражданской работы выбрал службу.

В одном из магнитогорских стрелковых клубов в последнее время атмосфера стала по-настоящему боевой. Здесь больше не до шуток: добровольцы, вооружившись автоматами, проходят уникальную подготовку. Цель — обеспечить безопасную доставку гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции. Но есть и вторая, не менее важная задача — научиться эффективно противостоять вражеским дронам, которые стали главной угрозой на фронте.

Руководитель стрелкового клуба Роман Анисимов отмечает, что спрос на подобную подготовку растет.

«В среднем в месяц к нам обращаются от семи до десяти человек. Важно понимать, что сегодня волонтеру необходимо иметь такой навык, как стрельба по дронам. Потому что важно сохранить не только груз, но и свою жизнь», — рассказывает Роман Анисимов.

В подготовке задействован и реальный боевой опыт. Среди добровольцев есть ветераны СВО, которые выступают наставниками. Они знают цену каждой посылке и понимают, насколько критично важно вовремя получить поддержку с тыла.

«Я сам очень часто ждал те грузы, которые мы заказывали: и запчасти, и патроны гладкоствольные, для того чтобы наши бойцы дальше продвигались по линии боевого соприкосновения и отбивались от дронов», — вспоминает ветеран СВО Дмитрий Арцибашев.

В клубе, где царит дух товарищества, инструкторы передают новичкам не только теорию, но и специфическую тактику. Работа с беспилотниками требует предельной концентрации и понимания траекторий.

«В зависимости от направления полета дрона мы применяем разные тактические приемы. Нужно учитывать маневренность цели, ведь они могут оказаться в самых неожиданных позициях», — поясняет инструктор Константин Конев.

Для многих это не первый серьезный опыт. Ребята приходят из самых разных сфер: кто-то оставил офисы и бизнес, кто-то — цеха металлургических гигантов. Люди, привыкшие к дисциплине и четкому графику, находят здесь самое важное применение своим силам.

Среди тех, кто уже пробовал себя в этом непростом деле, — сотрудник ПАО «ММК» Роман Конев.

«Я уже ездил, доставлял гуманитарные грузы. Также мы со старшим братом ездили в зону проведения СВО тренировать бойцов по навыкам стрельбы по дронам», — делится опытом Роман Конев.

Сегодня волонтерство в Магнитогорске — это не просто сбор посылок. Это целая система подготовки, где помощь должна быть не только своевременной, но и безопасной. Теперь каждый рейс — это не просто логистика, а настоящая маленькая спецоперация по снабжению героев.

Татьяна Огурцова