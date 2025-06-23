В Кусу приехал фестиваль «Челябинская область — большая семья»

Там наградили семь пар, проживших в браке более 50 лет

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» продолжает свой путь по региону. Сегодня он прошел в Кусе, в церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности замминистра культуры и спорта Виталий Якушев и глава Кусы Юрий Лысяков, сообщили организаторы.

«Здесь можно получить консультации различного уровня и направленности, поучаствовать в мастер-классах, проверить своё здоровье и оценить физическую подготовку. С 2025 года граждане, выполняющие нормы ГТО, смогут претендовать на социальные выплаты», — сказал Виталий Якушев.





Глава Кусинского городского округа отметил, что фестиваль стал традиционным, и пригласил жителей принять участие в нем и в следующем году. Граждане, в свою очередь, не только участвовали в мастер-классах, но и решали важные вопросы.





В общественную приемную губернатора Челябинской области поступило шесть обращений. Их уже запустили в работу, а также провели семь консультаций.

«Основные вопросы: льготный проезд садоводов, переселение граждан из ветхоаварийного жилья, облагораживание местной достопримечательности — кедрача», — сообщили организаторы.

На фестивале «Челябинская область — большая семья» три человека заключили трудовые договоры на временные и постоянные работы, еще 51 человека пригласили на ярмарку вакансий.





Также на празднике наградили семь пар, проживших в браке более 50 лет, знаком «Семейное счастье».

Первый заместитель министра жилищно-комунального хозяйства по Челябинской области вместе с гражданами отправился на оценку проблемных участков и аварийное состояние систем.

В спортивной зоне тоже было не скучно: более 60 горожан сдали нормы ГТО, провели мастер-классы по боксу и прыжкам в длину.





Ранее рассказывали, как прогремел фестиваль в Трехгорном и Юрюзани.