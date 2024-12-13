В Камерном театре проходят первые репетиции премьеры «Гадюка»

На этот раз обратились к творчеству Алексея Толстого

В Челябинском Камерном театре готовятся к премьере новой постановки. Актеры приступили к репетициям, уже в феврале они покажут «Гадюку». Делимся первыми снимками от фотокорреспондента ИА «Первое областное».

В начале театрального сезона Камерный уже обращался к Толстому, правда, Льву Николаевичу. Сейчас же вспомнили об Алексее Николаевиче. Повесть «Гадюка» он написал в 1928 году. Главная героиня произведения — дочь купца-старообрядца Ольга. На годы ее взросления выпали убийство родителей, восстание белочехов, донос и тюрьма, война.

Неудивительно, что Ольга выросла грубой, жестокой. Соседи по коммуналке даже прозвали ее гадюкой. Такая история не могла закончиться хеппи-эндом. В Камерном хороший финал и не обещают.

«Дочь купца становится бойцом кавалерийского эскадрона, героически сражается с „белыми“. Но она не может вписаться в мирную жизнь. В конце концов, она поступает с соперницей по законам военного времени», — рассказали в театре.

На постановку приглашен режиссер Искандер Сакаев. Он учился в Уфе, потом во ВГИКе, школе-студии МХАТ. На данный момент возглавляет камерный драматический театр «Левендаль» в Санкт-Петербурге. Инсценировку делал сам режиссер.

Премьера намечена на февраль, на сайте Камерного показы назначены на 21‑е, 22‑е и 25‑е число. Возрастное ограничение 16+.

Не о гадюках, но о других змеях наш корреспондент также рассказывал на днях. Все потому, что в Челябинске открылось кафе с рептилиями.