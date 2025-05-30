В Еманжелинске после капремонта открывается детская поликлиника

Алексей Текслер осмотрел готовность объекта

В Еманжелинске открывается детская поликлиника после капитального ремонта. Она относится к районной больнице, в которой также прошла модернизация за последние два года. Губернатор Алексей Текслер осмотрел объект, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Помимо поликлиники здесь отремонтировали приемный покой, кабинет ЛФК и отделение реабилитации. Сделано немало — новые полы, стены, окна, инженерно-технические коммуникации. В отделении реабилитации по федеральной программе обновлено оборудование, практически всё — отечественного производства. Также в больнице появился долгожданный резервный генератор.













В детской поликлинике добавилось три дополнительных кабинета, создана детская зона.

«В Еманжелинске открыли обновленную детскую поликлинику, что улучшит условия для врачей и пациентов. В рамках программы развития первичного звена здравоохранения за последние годы построено и отремонтировано 98 объектов — рекордный показатель. Важна подготовка молодых специалистов и внедрение современных технологий, включая искусственный интеллект. Все это создаст более качественное и современное детское здравоохранение в регионе», — отметил Алексей Текслер.





Штат районной больницы за два года тоже модернизировался — добавилось 13 врачей и 14 медсестер.

«В августе к нам должны трудоустроиться еще пять специалистов. Некоторые врачи местные, но есть и приезжие, молодые, которые переезжают в Еманжелинск с семьями. Мы привлекли двух хирургов, двух педиатров, детского хирурга, двух реаниматологов, специалистов в стационар», — рассказал исполняющий обязанности главврача Ринад Шахмарданов.









В отделение реабилитации было закуплено 15 специальных кушеток для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Помимо этого районная больница Еманжелинска была включена в список тех, где будет оказываться восстановление и реабилитация для участников СВО. Ранее в Челябинске на базе ОКБ № 3 открылось обновленное реабилитационное отделение.

«Все должно работать как единый организм, все реабилитационные центры. Всю систему здравоохранения нужно донастраивать под новые задачи, потому что, к сожалению, многие участники СВО возвращаются с инвалидностью. Будем восстанавливать и поддерживать ребят», — отметил Алексей Текслер.







На этом модернизация районной больницы в Еманжелинске не останавливается, в сентябре здесь откроется обновленное реанимационное отделение на шесть коек для взрослых и детей.