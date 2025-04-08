Отделение для пациентов с неточным диагнозом открывают в Челябинской области

Оно будет работать на базе челябинской ОКБ № 3

В челябинской ОКБ № 3, больше известной как больница скорой помощи, открывают новое отделение для пациентов с неточным диагнозом. Больные смогут находиться здесь до трех суток, пока медики не установят причину недуга. Сегодня новое отделение показали губернатору и журналистам.

Каждый день экстренный покой ОКБ № 3 принимает около 250 пациентов. Большинству из них диагноз ставят при первом же осмотре врача. После этого поступивших распределяют по профильным отделениям, например в кардиологию или в хирургию.

Но бывают случаи, когда симптомы недуга не позволяют поставить диагноз здесь и сейчас — докторам нужно время для дополнительных обследований. И это время им даст новое отделение кратковременного пребывания пациентов.

«Пациенты смогут лежать в отделении до трех дней. За это время у них возьмут кровь, проведут ряд необходимых исследований, чтобы поставить точный диагноз и поднять больного в профильное отделение либо маршрутизировать его в другую больницу, а то и отправить домой», — рассказала министр здравоохранения области Татьяна Колчинская.

Отделение рассчитано на 26 коек. Здесь оборудованы двухместные и четырехместные палаты, где есть телевизор и санузел. Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением медиков и в комфортных условиях.









Возле каждой кровати есть сигнальная кнопка, сигнал с нее выводится на пост медсестры. Электрические кровати пациент может настроить, как ему удобно.

«В Челябинской области таких отделений еще нет. Оно — первое. Согласно федеральному порядку оказания скорой помощи такие отделения должны быть развернуты в крупных больницах. К сожалению, не все приемные покои обладают достаточным количеством площадей, но мы планируем создать подобные отделения во всех крупных больницах», — добавляет Татьяна Колчинская.





«Мы фактически каждый год приезжаем в ОКБ № 3 и видим, как меняется больница, становится ультрасовременной. Новое отделение уникально в пределах всего Уральского федерального округа. Такие есть только в ведущих клиниках страны. Отделение позволяет получать грамотную медицинскую помощь, не занимая койку в стационаре», — оценил отделение губернатор Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер посетил отделение реабилитации ОКБ № 3, где восстанавливают пациентов после инфарктов и инсультов.

«На сегодняшний день это лучший реабилитационный центр в Челябинской области, один из лучших в России. Мы представляли его в Объединенных Арабских Эмиратах, в Китае и получили признание Международной ассоциации неврологов», — замечает главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербитский.

В отделении реабилитации есть просторный тренажерный зал, где пациенты заново учатся управлять своим телом, и уникальные специалисты. О работе центра реабилитации мы писали в отдельном материале.









«Не так давно центр модернизировали. Сегодня здесь собрано абсолютно новое оборудование для пациентов разного профиля: после инсультов, черепно-мозговых травм. Также центр может выполнять задачи реабилитации ветеранов специальной военной операции. Важно, что человек, получивший необходимое стационарное лечение, может сразу переехать на другой этаж и пройти реабилитацию в стенах одной больницы», — заявил Алексей Текслер.

Помимо этого, больница получила единое подразделение — нейромодуль, куда входят отделение нейрохирургии с экстренными, плановыми пациентами, нейрореанимация и операционная. Это позволяет экономить время, которое в экстренных ситуациях спасает человеку жизнь.





Губернатор заверил, что область будет и дальше развивать первичное звено здравоохранения, а также стационары и высокотехнологичную помощь.





Текст: Ксения Рындина, Ирина Голлай