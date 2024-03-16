В дни выборов президента в Челябинской области проходят праздничные гуляния и концерты

На избирательный участках организованы ярмарки

В Челябинской области, как и по всей стране, 16 марта продолжаются выборы президента. В выходной день на избирательных участках не менее оживленно, чем в будний. В информагентстве «Первое областное» выяснили, где проходят самые креативные и душевные выборы.

Так, в Коркинском округе на избирательных участках голосующих приглашают принять участие в игровой программе «Здравствуй, Масленица!». Одним из избирательных участков стал центр дополнительного образования детей Коркино. Здесь выступают местные хореографические коллективы и детская театральная студия.

«Мы привыкли выступать на сцене и в костюмах, а сегодня у нас импровизированная сцена. Покажем танец „Урожай“. Радостно, что нас пригласили показать своё творчество в такой значимый для страны день — выборы президента России. Наши родители всегда голосуют, подрастём и тоже сделаем свой выбор», — рассказывают участницы одного из коллективов.

Масленичную ярмарку организовали и в челябинской школы №96. Всех гостей они угощают блинам и чаем, затягивают в хороводы.

В Варне с утра у районного дома культуры развернулась Масленица. Праздничные гуляния удачно вписались в день голосования, его участники стали зрителями концерта.

«На площадке возле Дворца культуры выступили фольклорный ансамбль „Ракитушка“ и ансамбль татарской песни „Чишма“. Суббота этой недели в православном календаре — шестой день Масленицы, и „серебряные волонтёры“ приготовили хлебосольный стол, главным угощением которого были, конечно же, блины», — рассказывает местная жительница Мария Медведева.

Праздничную атмосферу создают на избирательных участках и в Троицке. На избирательных участках создают праздничную атмосферу: выставки, концерты, информационные и профилактические площадки.

Тем пластовчанам, кто пришел голосовать на участок в ДК Октябрь повезло попасть на праздник в честь открытия года Семьи. Сюда пригласили 25 спортивных семей.

Душевно и творчески подходят к созданию праздничной атмосферы на выборах в Челябинской области. Для тех, кто не может прийти на участки, действует голосование на дому. Его выбирают в основном пожилые люди, инвалиды. О том, как проходят такие голосования — мы писали в отдельном репортаже.

Напомним, что прийти на выборы может каждый гражданин страны, достигший 18 лет. Если желающий не знает свой избирательный участок, его легко найти в личном кабинете на портале Госуслуг, или по телефону «горячей линии» 8-800-200-00-20. От хода голосования зависит будущее страны, подрастающего поколения и нашей Челябинской области.