В День молодежи челябинские журналисты показали, какими были 10, 20 и 30 лет назад

Сотрудники ИА «Первое областное» стряхнули пыль с личных архивов

Как молоды мы были... есть и остаемся. В День молодежи наша редакция решила наглядно показать, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте. Журналисты, корректоры и фотографы отряхнули пыль с личных архивов и увидели, что не так уж сильно мы и изменились. Судите сами.

Тогжан Мусабаева. Эта второкурсница на обшарпанном балконе челябинской общаги, с которого давеча упал ковер, повешенный туда для красоты, еще не знает, что каких-то 17 лет — и она главный редактор, душа редакции, любой компании и мать трех девчонок, таких же отличных, как и она тогда.

Анастасия Посохова. Этот нежный 17-летний цветочек, воспитанный на классической музыке и литературе, сегодня возглавляет криминальный отдел и пишет самые жесткие истории, которые вы можете прочитать на «Первом областном». Но в душе она все равно цветочек, уж мы-то знаем.

Константин Бабушкин. Бог сарказма, признанный гений и руководитель экономического отдела. Знал ли об этом романтичный юный мальчик на фото, история умалчивает, а Костя не признается. Уходит, так сказать, от ответа — в горы, Питер или еще куда-нибудь.

Арина Михайлова. Журналист и красавица, щелкает сложные экономические термины, как орешки, воспитывает троих детей. Арина, а что ты загадывала тогда?

Оксана Пузакова. Мисс Улыбка и тогда, и всегда. Из тех, про кого говорят, мол, старость дома не застанет. Впрочем, до нее — до старости — еще как до Китая пешком (это был еще один маленький тест на возраст — а в вашем дворе так говорили?). Оксанины увлечения с самых юных лет — ролики, парашюты и прочий экстрим. Впрочем, спокойных увлечений, где нужна усидчивость, она тоже не чуждается: одно из последних хобби — живопись.

Виталий Визаулин. В челябинской журналистике, особенно спортивной, — это человек-легенда, хотя сам так не считает. Надежный, как скала, добрый и ответственный. Виталя, уверяю, со стороны виднее: ты — легенда.

Марина Власова. Самая стильная девушка нашего и окрестных офисов. Талантливый фотограф, с недавних пор журналист — и сразу неплохой. И еще модель — а это, судя по всему, врожденное. Обратите внимание: этот полуоборот, посадка головы и кокетливое плечико — все задатки были сразу.

Олег Каргаполов. Старший фотограф. Призер, лауреат и победитель всевозможных профессиональных конкурсов. И все журналисты знают, если с ними Олег — то за иллюстрирование материала можно не волноваться и самые взыскательные герои останутся довольны, увидев на фото, какие они на самом деле.

Татьяна Орешкина. Самый грамотный человек нашей редакции — наш драгоценный корректор. Таня — тот человек, по чьей вине вы, наши дорогие читатели, не видите наших восхитительных перлов вроде «провяленного мужества» и «социологических опоросов» (а мы так стараемся). Спасибо, Тань! Любим, ценим, восхищаемся и... стараемся не оставлять тебя без работы.

Ольга Бороденок. Редактор общего отдела и ваша покорная слуга. Вообще не журналист по образованию, а вовсе даже лингвист, поэтому и позволяю себе иногда достаточно вольно обращаться со словами. Не знаю, как вам, мне лично кажется, я совсем не изменилась с момента своего 19-летия (это танцы в красном). Но откуда тогда у меня самой уже 19-летняя дочь?

Бонус. Когда все вышеозначенные персонажи уже вовсю трудились на ниве отечественной журналистики, некоторые наши будущие коллеги еще пешком под стол ходили. А сегодня посмотрите-ка на них.

Монтажер Зарема Мурзабаева: склеит любое видео даже из отрывочных и трясущихся кадров так, что вы и не поймете, что это снято не одной картинкой.

Евгения Старцева. Женя — это и правда бонус для нашей редакции, счастливый билетик — который если не съесть, то точно положить за пазуху и никому не отдавать. Мое, наше. Ура!

Ну вот, теперь мы знакомы еще чуть ближе, дорогой читатель. В наших соцсетях расскажите и покажите себя тогда и сейчас. Будем рады. И помните: нам всегда 18, остальное — опыт. С Днем молодежи!