Лисы и енот поселились в «Григорьевских садах» в Челябинской области

Для животных уже строят домик на зиму

В южноуральских «Григорьевских садах» поселились лисы и крошка-енот. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» познакомились с новыми помощниками на ферме.

Енотихе Чепухе всего полтора месяца, ее забрали из питомника. В столь юном возрасте она уже занимает важную должность — помощника управляющего.





Вместе с Чепухой на ферму приехали трое лисят — Андромеда, Кассиопея и Пашка. Такие имена им дали студенты агроуниверситета, которые проходят в «Григорьевских садах» практику. Лисята будут оберегать хозяйство от непрошеных гостей — крыс, мышей и зайцев.





Сотрудники фермы уже начали строить домик для лис. Он расположится на небольшой возвышенности, чтобы холодными зимами животным было тепло.