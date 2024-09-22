В челябинском магазине шуб открылась галерея современного искусства

Два зала, современные художники, торговые ряды этажом ниже

В «Европе-Азии» открылась галерея с картинами современных художников. Место необычное, потому новость об открытии быстро разлетелась по телеграм-каналам и пабликам. Челябинский торговый комплекс, ассоциирующийся у всех с отделами, где продают шубы и другие изделия из меха и кожи, приносит некий диссонанс: «Как здесь может вписаться арт-пространство?» Почему и для кого открылась галерея современного искусства, узнал корреспондент нашего информагентства.

Галерея «Абстракция» не столько открылась, сколько переехала с другой точки. И, наверно, переезд не вызвал бы такой шумихи, если бы не сама «Европа-Азия». Для корреспондента это место — навечно магазин из детства, куда приезжали за зимними дубленками на рост метр с кепкой. Это место, лабиринты которого заставляли уставшего маленького ребенка присаживаться на пуфик в каждом отделе, пока мама примеряет верхнюю одежду. Для многих челябинцев — это магазин. Причем, по правде, магазин из далекого прошлого. Но никак не кластер креативных индустрий. Сегодня третий этаж комплекса пустует. Там-то и развесили картины.

Основательница галереи — художница Ирина Галиева. В последнее время Ирина мало создает своих картин, больше занимается арт-пространством, где могут показать себя другие авторы.

«У нас тяга к искусству передается из поколения в поколение, целая родословная уже. Мой отец был художником, я пошла по его стопам. Окончила училище, потом институт — стала дизайнером среды. И всю жизнь работаю художником», — делится Ирина.

На выставке — работы авторов со всей России, профессионалов и любителей. Среди картин нет одной определенной темы, одного жанра, одного материала. Все разное: какие-то полотна ближе по духу молодежи (даже с «Наруто» и «Атакой титанов» есть), что-то — людям постарше.

Галерея «Абстракция» занимает два зала. В первом, побольше, выставлены самые разные авторы — давно пишущие и только начавшие заниматься искусством. Ирина Галиева отмечает, что рада выставлять молодых авторов без регалий и образования, — так о них узнает общественность. Во втором зале, поменьше по размеру, собраны картины художников XX века, которые имеют имя в кругах знатоков. Кого-то из авторов уже и в живых нет.

Большинство картин соответствуют названию галереи — абстракции. Например, работа «Духовидцы»: черточки, кресты, линии, позолота. На заднем плане купола, на переднем — руки с кисточками для рисования. И не то священники на полотне зашифрованы, не то иконописцы — кто знает.

В другом зале — словно триптих, посвященный унынию: горящий художник перед мольбертом (сгорел на работе?), девушка с пробитой насквозь грудью, луна. И вроде работы не составляют композицию, а все вместе смотрятся единым целым, удручающим и скорбным.

Конечно, самый большой вопрос — почему картины расположились над магазином шуб? Да еще и с видом на сгоревший остов «Восточного города». Но этому торговому комплексу уже какое-то время хотят подарить новую жизнь. А поскольку креативные индустрии — важное и обсуждаемое в последнее время направление, третий этаж «Европы-Азии» отдали под искусство.

«Здесь удобная доступность и крупный транспортный узел — много машин проходит через это место в разные части города. К тому же рядом новая набережная — место притяжения молодежи. Мы надеемся, что они будут заходить и приобщаться к прекрасному», — отметил руководитель центра креативных индустрий «Евразия» Андрей Ветхов.

Сейчас челябинские торговые центры, в которые, казалось бы, никто не ходит, постепенно начали обретать новую жизнь. Год назад наш корреспондент рассуждал о судьбе Торгового центра и рассказывал, что креативная группа предлагает превратить ЧТЦ в Festival Marketplace с ботаническим садом, галереей современного искусства, гастромаркетом, гостиницей, площадкой для проведения фестивалей, творческим коворкингом и точкой pop-up store. Быть может, он вместе с «Европой-Азией» — новая страничка в культурной жизни города (как-никак, музей конструктора в Торговом уже открыли). Ждем, присоединятся ли к ним другие забытые торговые площади — ЦНТИ, Дом быта...