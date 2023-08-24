Реставраторы показали внутреннюю роспись храма Александра Невского в Челябинске

Реставраторы рассказали, как удалось сохранить задумку архитектора

Построенный по проекту русского архитектора Александра Померанцева храм Александра Невского сейчас находится в активной фазе своей реконструкции. Специальный фоторепортаж о том, что сейчас происходит на территории церкви, — в нашем материале.

Заходя внутрь огороженной территории храма, можно сразу заметить, как сильно преображается это здание. Отреставрированные и теперь блестящие купола, новая звонница, золоченые главки, появившаяся здесь мозаика и многое другое.

Экскурсию нам проводит Владислав Архипов, инженер производственно-технического отдела АО «Ренессанс — Реставрация», который очень подробно и одухотворенно рассказывает нам о ходе реставрационных работ.

Здесь практически разобрали строительные леса, и работы с внешней стороны храма почти закончены.

«Кирпичная кладка колокольни, главных шатров была воссоздана. Она была разобрана и заново выложена», — рассказывает нам Владислав.

Развешены колокола, которые были отреставрированы. К слову, это колокола, которые располагались здесь примерно с 2000-х годов. Исторические колокола здания не сохранились.

На новой колокольне установлен электронный звонарь, который позволяет в автоматическом режиме отдавать бой, но также можно пригласить звонаря, который сможет сыграть в ручном режиме на звоннице.

Идут работы на главном крыльце, где можно увидеть располагающийся здесь исторический бутовый камень. В дальнейшем здесь будет гранитное крыльцо с коваными перилами.

Периметр храма теперь украшен 22 мозаиками. Выемки для них изначально были задуманы архитектором.

«Померанцевым вначале, в нескольких проектах, они были нарисованы, но если смотреть исторические фотографии, то на фотографиях нет мозаик, их, по всей видимости, не успели сделать»,

— делится Владислав.

Уже можно наблюдать красоту центральной композиции мозаичного панно Александра Невского, сделанного из двух видов мозаики, цветной и золоченой смальты с подложкой из сусального золота.

При отделке храма были использованы специальные кирпичи — разных размеров и форм.

«Все кирпичики имеют непростую конфигурацию, все это обтачивалось вручную, все подгонялось, вставлялось. Специальный завод подогнал кирпич по цвету, качеству, историческому размеру», — делятся с нами.

Внутри храма сейчас активно ведется роспись живописью, чистовая отделка в подвальном помещении храма.<

«Исторически здесь был подвал, где стояли печи, чтобы обогревать храм», — рассказывает Владислав.

В будущем здесь будет располагаться крестильная и большая церковная лавка.

Мы поднимаемся выше и заходим в основное помещение храма. Сквозь строительные леса видно всю красоту росписи стен.

Работа над исторической живописью здесь практически выполнена в полном объеме — это столетняя живопись, которую удалось отреставрировать и сохранить.

«Сейчас работают художники по новодельной живописи. Где-то выполнены орнаменты, начались позолотные работы. Роспись сейчас представлена в разных стадиях — переносят лакирование на стены, где-то в монохроме, где-то в масле», — рассказывает Владислав.

Доподлинно неизвестно, как Померанцев видел внутреннее убранство храма, такие записи не сохранились в архивах. Поэтому все работы в этой части, где находится уже новодельная живопись, выполнены современными художниками.

«8 человек занимались реставрацией исторической живописи, сейчас 15 человек трудятся над новыми орнаментами»,— рассказывают нам.

Кстати, все художники-реставраторы — это приглашенные мастера из Санкт-Петербурга с большим опытом.

Если смотреть наверх, то по центру будет располагаться большое паникадило.

«Раньше здесь была огромная лепная розетка, которая разрушила основание живописи. Ее счищали, восстанавливали все облики», — рассказывают нам.

Также уже постелен мраморный пол, который в последующем будет отполирован.

Окончание работ планируется к концу 2024 года, и уже тогда храм Александра Невского сможет открыть двери для своих прихожан.